V Italiji po novem le še povsem razgradljive plastične vrečke

V Italiji plastične vrečke prepovedujejo od leta 2011

6. januar 2018 ob 11:18

Rim - MMC RTV SLO, STA

V Italiji je z novim letom trgovcem dovoljena le še ponudba popolnoma razgradljivih plastičnih vrečk za sadje, zelenjavo, meso in ribe. Prepoved uporabe plastičnih vrečk je v Italiji sicer začela veljati leta 2011.

Trgovci bodo lahko kupcem za vrečke zaračunali od enega do treh centov, je poročal spletni portal stol.it. Od prepovedi uporabe plastičnih vrečk leta 2011 se je njihova uporaba kljub nedoslednemu spoštovanju prepovedi po navedbah okoljevarstvene organizacije Legambiente zmanjšala za 55 odstotkov.

Iz prepovedi so bile takrat izvzete zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana. Nanje pa se nanašajo tokratne spremembe.

Organizacije za varstvo potrošnikov so do nove uredbe sicer kritične zaradi prelaganja stroškov na kupce. Prepričane so namreč, da bi jih morali v celoti prevzeti trgovci. Evropske države so konec leta 2014 sprejele dogovor, po katerem so plastične vrečke, tanjše od 0,05 milimetra, dovoljene, a jih lahko trgovci zaračunavajo.

Prepoved prihodnje leto tudi v Sloveniji

Prepoved brezplačnih plastičnih vrečk bo prihodnje leto začela veljati tudi v Sloveniji. Prepovedane bodo brezplačne plastične nosilne vrečke ne glede na debelino njihove stene. Vlada želi tako spodbuditi trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, hkrati pa preprečevati splošno povečanje proizvodnje embalaže in doseči zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

Poraba plastičnih vrečk v Evropi po podatkih okoljevarstvenih organizacij presega sto milijard evrov letno. Velik delež jih konča v oceanih.

B. V.