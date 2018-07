V Kaliforniji bijejo boj z obsežnim požarom; v delu Evrope še naprej vroče

Švedi nad ognjene zublje tudi z bombami

V okrožju Shasta v ameriški zvezni državi Kalifornija se gasilci bojujejo z obširnim požarom, ki je zahteval življenji dveh gasilcev, več deset tisoč prebivalcev pa je zaradi ognjenih zubljev moralo zapustiti domove. Medtem se zahodni del Evrope še naprej poti ob visokih temperaturah.

Močni vetrovi hitro širijo požar, v katerem je zgorelo že najmanj 500 različnih objektov, ogenj pa grozi, da bo uničil tudi več tisoč domov. Kot poroča BBC, je gasilcem doslej uspelo pogasiti le tri odstotke požara. Zagorelo je v ponedeljek, od takrat pa so ognjeni zublji zajeli območje, veliko 194 kvadratnih kilometrov, kar je več, kot je velik San Francisco.

"Opažamo ognjene vrtince, ki jih lahko dobesedno opišemo kot tornado," je dejal vodja gasilcev v Ken Pimlott in dodal, da veter ruva drevesa in premika vozila in dele cestišč. "To so ekstremne okoliščine, pohiteti moramo in evakuirati, evakuirati in evakuirati."

Po navedbah San Francisca Chronicla so pogrešane tri osebe. Okoli 37.000 prebivalcev je moralo zapustiti svoje domove.

Ena izmed pretresenih prebivalk je skušala z otrokoma pobegniti z avtomobilom, a ji je ogenj prekrižal pot, zato so zbežali peš. "Še nikoli nisem doživela česa tako grozljivega," je dejala. "

Rekordne temperature v več delih Evrope

Kot poroča Washington Post, se del Evrope v teh dneh spopada z najdaljšim vročinskim valom po letu 1976, še naprej se z ognjem in sušo spopadajo tudi na Švedskem. Stiske ljudi zaradi pomanjkanja vode se zaveda tudi občina Svenljunga na jugozahodu države, ki je svojim prebivalcem v osrednji knjižnici poleg izposoje knjig ponudila tudi pranje perila, poroča nemška tiskovna agencija DPA. "Ponudba je namenjena ljudem, ki niso priključeni na občinski vodovod," je povedal predstavnik občine Tomas Klug.

Švedi nad ogenj tudi z bombami

Švedi so skušali ognjene zublje ukrotiti tudi z bombami, ki so jih odvrgli na predele, kjer bi bilo prenevarno in pretežko, da bi se nanje podali gasilci. Ko je bomba padla na tla, je dejansko bombardirala ogenj: ustvaril se je namreč velik pritisk, kisika je zmanjkalo in tako je na predelu v premeru 100 metrov prenehalo goreti. Švedske zračne sile so nad ogenj poslale dva bombnika, z rezultati pa so zelo zadovoljni. "Naša prva ocena je, da je bil učinek dober," je po poročanju Newsweeka dejal vodja gasilcev Johan Szymanski.

Veliko Britanijo so v petek po več dneh, ko so temperature presegle 35 stopinj Celzija, zajela neurja, ponekod je padala toča. Vročina še naprej vztraja v Nemčiji, Belgiji in na severu Evrope.

