V Kemisu ni bilo radioaktivnih snovi; meritve niso pokazale višjega sevanja

Uprava za jedrsko varnost je v četrtek opravila indikativne meritve, s katerimi bi ugotovili prisotnost radioaktivnih snovi na območju Kemisa, a meritve niso pokazale povišanih ravni sevanja.

Izmerjeno radioaktivno sevanje ustreza naravnemu ozadju, so še sporočili iz uprave, kjer so ugotovili tudi, da Kemis ni zbiral odpadnih kovin, v katerih se občasno pojavijo izgubljeni viri sevanja. Na vhodu v podjetje je namreč nameščen monitor radioaktivnosti, s katerim preventivno pregledajo vse pošiljke. Razen v enem primeru do sedaj z njim niso odkrili radioaktivnih snovi, tisto pošiljko pa so zavrnili, so navedli v upravi.

Kemis je sicer v četrtek na svoji spletni strani objavil podrobno tabelo, v kateri je nanizal snovi, ki so jih skladiščili v času požara. Vendar iz nje ni razvidno, kaj je dejansko zgorelo in kaj so zublji zgolj oplazili. V podjetju namreč takoj opozorijo, da "podatki ne pomenijo, da so odpadki, zajeti v tabeli, tudi zgoreli. Nekatere od teh je ogenj le oplazil." Sodeč po tabeli je podjetje hranilo 456,1 tone nevarnih odpadkov in 414 ton nenevarnih odpadkov.

Ker je svojo analizo potoka Tojnice že podala agencija za okolje (Arso), je zagotovo jasno, da je zagorelo 963 kg pesticidov. Na seznamu je tudi več kot 12 ton barv, tiskarskih barv, lepil in smol, ki vsebujejo nevarne snovi, skoraj 12 ton nevarnih anorganskih odpadkov, 11,7 tone tekočin za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi, na desetine ton snovi, ki vsebujejo barve in lake, skoraj pol tone prahu in delcev železa, več kot osem ton organskih odpadkov z nevarnimi snovmi …

Kratkotrajna izpostavljenost povzroči akutne toksične učinke

Mikrobiolog in okoljski aktivist Gorazd Pretnar je za STA pojasnil, da kratkotrajna izpostavljenost organskim topilom lahko povzroči akutne toksične učinke, dolgotrajna pa kronične okvare organizma, saj so organska topila lahko teratogena, mutagena ali kancerogena, torej so lahko izjemno nevarna za zdravje ljudi in drugih živih bitij. Opozoril je, da fluorokloroogljikovodiki, HCFC, HFC vplivajo na ozon, medtem ko transformatorji in kondenzatorji vsebujejo PCB. Ta ostaja v zemlji za vedno, enako kot DDT, ki se je uporabljal v 60. letih prejšnjega stoletja, gre pa za obstojno rakotvorno onesnažilo.

Po Pretnarjevih navedbah so tako v potoku kot v zemlji našli organsko spojino stiren. "Z veliko verjetnostjo je mogoče sumiti, da je ravno ravnanje s stirenom vzrok požara," trdi. Stiren lahko namreč sčasoma postane nestabilen, kar pomeni, da se med drugim lahko tvorijo organski peroksidi, ki povzročijo samovžig.

Sicer pa bodo predstavniki pristojnih institucij občanom Vrhnike predstavili analize vzorcev, odvzetih po požaru v Kemisu, podali bodo tudi zdravstvena priporočila in predstavili izsledke inšpekcijskih služb.

