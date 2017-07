V Kemisu opozarjajo na zavajanja po požaru

Količina odpadkov, ki je zgorela, bo znana v tem mesecu

11. julij 2017 ob 12:43

Vrhnika - MMC RTV SLO/STA

V Kemisu so pozdravili končno poročilo skupine za usklajevanje ukrepov po majskem požaru, obenem pa obžalujejo, da je dolgo vmesno obdobje zlonamernežem omogočilo, "da so izkoristili upravičene strahove prebivalcev ter s širjenjem neresnic, polresnic in ugibanj škodili ne le Kemisu ampak tudi zavedenemu lokalnemu prebivalstvu".

"Glas razuma je bil v tem obdobju preslišan," so v sporočilu za javnost zapisali v vrhniškem podjetju in izpostavili ugotovitve iz poročila, da požar ni pustil dolgotrajnih okoljskih posledic, razen v potoku Tojnica. Vnovič so zagotovili, da bo Kemis pokril vse stroške sanacije Tojnice in drugih morebitnih posledic. Ob tem upajo, da bo sanacijski načrt, ki so ga predlagali, čim prej potrjen, da se čim prej lotijo sanacije.

Obenem so odgovorili na nekatere očitke. Med drugim so tako zavrnili navedbe, da naj ne bi imeli natančne evidence prejetih nevarnih odpadkov. V skladu s predpisi imajo namreč evidence nevarnih podatkov po skupinah, podrobne kemične analize vseh sprejetih odpadkov pa bi bile popolnoma nepotrebne.

Očitki glede varnostne kopije podatkov

Glede očitkov, da Kemis ni poskrbel za varnostne kopije podatkov, pojasnjujejo, da je bila soba, na kateri so na strežniku hranili varnostno kopijo, sicer požarno varna za do dve uri trajajoč požar, majski požar v Kemisu pa je trajal še enkrat toliko. So pa v nekaj dneh uspeli podatke rekonstruirati na osnovi evidenc državnega informacijskega sistema in podatkov, ki so jih pridobili od poslovnih partnerjev.

Ob tem so napovedali, da bo količina odpadkov, ki je zgorela, znana v tem mesecu.

Kemis obljublja, da bo rešitve iskal v sodelovanju z občino

V Kemisu upajo, da bo poročilo medresorske delovne skupine omogočilo trezno razpravo o prihodnosti. Obljubili so tudi, da bodo z občino sodelovali in iskali rešitve, ki bodo pomagale znižati vplive onesnaženosti, ki so posledice delovanja industrije pred nastankom Kemisa. "Tu se moramo vsi zavedati, da je bila pred 40 ali 50 leti praksa, da so se tudi nevarni odpadki zakopavali v opuščene glinokope, kar je primer tudi na območju Tojnice - in tudi zato je Kemis pristal na degradiranem področju," so ob tem dodali.

B. R.