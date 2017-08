V Keniji stopila v veljavo popolna prepoved plastičnih vrečk

Ostre kazni za kršitelje

28. avgust 2017 ob 10:28

Nairobi - MMC RTV SLO

Po večletni zamudi je v Keniji le stopila v veljavo prepoved plastičnih vrečk, kar pomeni, da vsakemu, ki ga bodo ujeli pri prodaji, izdelavi ali zgolj nošnji plastičnih vrečk, grozi globa do 38.000 dolarjev ali zaporna kazen do štirih let.

Vlada meni, da bo prepoved pomagala pri zaščiti krhkega okolja, proizvajalci vrečk pa po drugi strani opozarjajo, da bo 80.000 ljudi ostalo brez dela. Kenijci porabijo okoli 24 milijonov politenskih vrečk na mesec.

Prepoved je stopila v veljavo z današnjim dnem po tem, ko je vrhovno sodišče v petek zavrnilo ugovor nasprotnikov prepovedi, češ da je skrb za okolje pomembnejša od komercialnih interesov.

To je sicer že tretji poskus v desetih letih, da bi prepovedali plastične vrečke v tej afriški državi, BBC pa poroča, da za zdaj večina Kenijcev prepoved podpira. Ni pa popolnoma jasno, kako se bodo potrošniki prilagodili na življenje brez vrečk, ki jih običajno v trgovinah dobijo brezplačno.

Turisti brez brezcarinskih vrečk

Turisti, ki bodo v Kenijo vstopili s plastičnimi vrečkami iz brezcarinskih prodajaln, bodo morali po novem zakonu te pustiti na letališču, je sporočila nacionalna agencija za okolje. Iz prepovedi so izvzeti samo proizvajalci, ki uporabljajo politen za zavijanje izdelkov.

Ker se kenijska vlada zaveda, da bo pri implementaciji zakona potrebnih kar nekaj prilagajanj, je odobrila šestmesečno obdobje, namenjeno prav navajanju na nov ukrep, ta rok pa se je iztekel v nedeljo zvečer.

Kljub omenjenemu obdobju za prilagajanje je današnja implementacija prepovedi veliko trgovcev še vseeno ujela nepripravljenih, poroča The Standard. Kot so ugotovili, večina majhnih trgovcev in branjevcev na tržnici Muthurwa v prestolnici Nairobi še vedno ni pridobila alternativnih vrečk.

Kenija sicer ni prva afriška država, ki je prepovedala plastične vrečke - to so do zdaj med drugim uvedli že v Južni Afriki, Ruandi in Eritreji.

K. S.