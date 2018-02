V Ljubljani 20 cm snega, v Laščah 44 cm. Po nižinah se bo sneg obdržal vsaj 14 dni.

2. februarja okoli 6. ure je med Bohinjsko Bistrico in Brodom voznica z osebnim avtomobilom zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. Na cesti je bil voden sneg, voznica pa je nadzor nad vozilom izgubila med vožnjo skozi ovinek. Foto: PU Kranj

Sneženje bo do večera sicer postopoma oslabelo, a se bo do jutra spet okrepilo. Foto: BoBo

Snežilo bo do sobote

2. februar 2018 ob 07:28,

zadnji poseg: 2. februar 2018 ob 18:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državo je prekrila snežna odeja, ki se bo še odebelila. Največ snega je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) danes zapadlo v osrednji Sloveniji, najmanj pa v severovzhodni.

Sneženje bo do večera sicer postopoma oslabelo, a se bo do jutra spet okrepilo. V Ljubljani je do 15.30 zapadlo približno 20 centimetrov snega, deset centimetrov debelejša snežna odeja pa je prekrila bližnjo Vrhniko. Kot kažejo podatki Arsa, je tudi na območju Logatca, Kočevja in Cerkniškega jezera zapadlo skoraj 30 centimetrov snega, v Velikih Laščah pa 44 centimetrov. Snežna odeja v Ratečah je debela 52 cm.

Snežna pošiljka pa ni bila tako obilna v severovzhodni Sloveniji. V Murski Soboti so snežinke naletavale med dežjem, a jih je bilo premalo, da bi pobelile pokrajino. Okoli pet centimetrov snega je do 15.30 zapadlo v Mariboru, trije na Ptuju, Mežico pa je prekrilo 18 centimetrov snega. Približno 20 centimetrov ga je zapadlo tudi v Novem mestu.

"Po nižinah se bo obdržal vsaj 14 dni. Sledijo namreč bolj mrzli dnevi, večino časa bo temperatura pod lediščem oziroma do nekaj stopinj nad lediščem. Vmes lahko pričakujemo še kakšno manjšo pošiljko snega, vendar predvidoma ne v količinah kot tokrat," so zapisali na Arsu.

V soboto zjutraj in dopoldne bo na Primorskem pihala burja, ki bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. V noči na nedeljo se bo delno razjasnilo, veter bo oslabel, ponedeljek pa bo suh in hladen, še napovedujejo vremenoslovci.

Ponoči bo spet močneje snežilo Sneženje bo do večera prehodno oslabelo in se nato proti jutru od juga spet okrepilo. Do večera lahko po napovedih vremenoslovcev v zahodni polovici Slovenije pričakujemo od 20 do 50 centimetrov snega, največ v hribih severne Primorske, Notranjske in Kočevske. V hribih in gorah bo pihal zmeren do močan severni do severovzhodni veter.

Pri oskrbi z električno energijo večjih težav sicer ni bilo, so pa morali gasilci in dežurni delavci komunalnih podjetij nekajkrat posredovati pri odstranjevanju dreves, ki jih je teža snega podrla čez ceste na območju občin Kranj, Dravograda, Sevnice, Prevalj, Trbovelj, Zagorja ob Savi, Slovenj Gradca in Radelj ob Dravi, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Obilno sneženje je povzročilo kar nekaj nevšečnosti tako rednim avtobusnim linijam kot v letalskem prometu. Na Avtobusni postaji Ljubljana so pojasnili, da so nastajale zamude avtobusov, dolge med pol ure in eno uro. V letalskem prometu je bil odpovedan polet Ljubljana–London Stansted prevoznika Easyjet, železniški potniški promet pa je potekal brez večjih težav.

Več prometnih nesreč, zdrsi tovornjakov Predvsem na ljubljanskem in dolenjskem območju je zaradi številnih dogodkov promet zelo upočasnjen na posameznih cestnih odsekih. Verige so obvezne na cestah Bled–Pokljuka, Jereka–Pokljuka, Podrošt–Sorica–Bohinjska Bistrica in Petrovo Brdo–Sorica–Bohinjska Bistrica ter čez prelaze Ljubelj, Jezersko in Korensko sedlo, piše na spletni strani prometnoinformacijskega centra. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča o večjem številu prometnih nesreč.

Obisk gora je odsvetovan

Na Voglu je snežna odeja debela 286 centimetrov, na Zelenici 256 centimetrov in na Krvavcu 146 centimetrov. Na Kredarici je snega več kot tri metre.

V gorah je danes sicer zapadlo od 20 do okoli 70 centimetrov snega. Največ novega snega je v Julijskih Alpah, najmanj pa v vzhodnih Karavankah in na Pohorju. Tam je do danes zjutraj zapadlo od 20 do 30 centimetrov snega. Novi sneg je nestabilen, rahel in mehak. Veliko je zametov, na vetru izpostavljenih legah pa je novi sneg marsikje spihan do podlage, ki je trda in tudi poledenela. Razmere se zaradi sneženja še spreminjajo.

Sneg bo nad okoli 800 metri večinoma suh, nižje pa moker. Severni in severovzhodni veter bo prenašal novi sneg in delal zamete na zahodnih in južnih straneh grebenov in sedel. Snežna odeja bo ostala nestabilna in rahla. Spontano se bodo prožili plazovi novega snega predvsem s strmejših pobočij, zaradi veliko napihanega snega in nizkih temperatur pa se bo nevarnost snežnih plazov tudi v prihodnjem tednu le počasi zmanjševala. Ob koncu tedna na agenciji za okolje odsvetujejo obisk gora.

Planinska zveza Slovenije še posebej opozarja na nevarnost plazov tudi na nižjih legah, v "pogovorno varnejših gozdnih kucljih". Kot opozarja Arso, bodo v sredogorju in v gričevju nevarna zlasti strma travnata pobočja. To velja predvsem za območje Škofjeloškega hribovja, za Notranjsko, Kočevsko in severno Primorsko. Previdnost pa je potrebna tudi nižje na strmih pobočjih, kjer je snežilo na travnato podlago in je zapadlo vsaj 20 centimetrov snega.

Na pot le, če je res treba

Na Darsu voznikom priporočajo, da se v tem času ne odpravljajo na pot, če to ni res nujno. Ob sneženju se vozne razmere hitro poslabšajo, promet poteka počasi. Pri AMZS-ju svetujejo, da vozniki pred odhodom na pot preverijo stanje na cestah in se od doma odpravijo pravočasno, saj bo vožnja predvidoma trajala dlje. Prilagodijo naj tudi varnostno razdaljo, saj je zavorna pot na snežni oziroma poledeneli podlagi veliko daljša.