V New Yorku umetniška razstava za pse - dogumenta

Dela bodo prilagojena višini psov

16. junij 2017 ob 08:56

New York - MMC RTV SLO/STA

Medtem ko se v Kasslu trenutno vse vrti okoli umetniške razstave documenta, v New Yorku načrtujejo nekaj podobnega, z zelo podobnim imenom – vendar za ... pse.

Razstava s pomenljivim imenom dogumenta – ameriška prva umetniška razstava za pse, bo med 11. in 13. avgustom na ogled na obalni promenadi te milijonske metropole. Predstavljenih bo deset umetniških del, ustvarjenih le za to priložnost in prav posebej za pse. Pasji ljubitelji umetnosti si bodo med drugim lahko ogledali dela Merav Ezer in Erica Hibita.

Opoldne je čas za počitek

Dela bodo nizka ali obešena, da jih bodo štirinožni prijatelji lahko dobro videli. Med opoldansko vročino bo razstava zaprta, da si živali na asfaltu ne bodo opekle tačk. Umetniška dela posebnega varovanja ne bodo potrebovala, so še dodali.

Zamisel za dogumento se je porodila umetniški kritičarki in profesorici Jessici Dawson iz izkušenj obiskovanja newyorških galerij skupaj z malteško-yorkshirskim terierjem Rockyjem. Opazila je, da se njen zvesti spremljevalec odziva na umetniška dela. "Opazila sem, kako je neutrudno hodil od galerije do galerije, neutrudno skakal in se odzival na umetnost, ne da bi prebral kritiko v New York Timesu," je dejala.

Njen projekt je seveda naletel tudi na kritike, vendar pa jim 44-letnica odgovarja, da je tudi druga bitja, v tem primeru pse, treba obravnavati z ljubeznijo in spoštovanjem.

Dogumenta, ki si jo bodo lahko ogledali tudi ljudje in druge živali brez vstopnine, naj bi potekala redno, kot načrtuje Jessica Dawson, rojena nemški materi, pa bi lahko nekoč prišla tudi v Kassel.

A. P. J.