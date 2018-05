V nizozemskem rezervatu pobitih na tisoče sestradanih konj in jelenov

Odstrel kot edina rešitev za čezmerno število živali?

8. maj 2018 ob 10:34

Amsterdam - MMC RTV SLO

V ograjenem naravnem rezervatu Oostvaardersplassen na Nizozemskem so pobili več tisoč konj in srnjadi, da bi tako regulirali njihovo število.

Živali so bile povsem sestradane, oblasti rezervata na bregovih jezera Markermeer pa aktivistom niso dovolile, da bi jih hranili, saj naj bi s tem ovirali "naravni potek dogajanj".

Razmere v rezervatu so sicer mizerne - zaradi pomanjkanja hrane in hladnega vremena je število pasočih se živali pozimi upadlo za 60 odstotkov. Na tisoče sestradanih živali je ujetih v zagrajen, puščoben rezervat, brez možnosti paše zunaj ograde.

Jezero Markermeer je bilo nekoč del Zuiderzeeja, slanovodnega zaliva Severnega morja. Pred leti so vodna telesa z nasipi odrezali od morja, naravni rezervat pa se nahaja pod morsko gladino, na izsušenem območju, navaja RT.

Številne fotografije in videoposnetki podhranjenih živali so okoliške prebivalce in aktiviste spodbudili k temu, da so šli živali hranit s krmilom, ki so jim ga podarili lokalni kmetje, a so jim to preprečili policija in upravniki rezervata, saj je nezakonito hraniti "divje" živali v rezervatu.

Skokovito povečanje števila živali

Živalim so sicer pozimi namenili dodatno seno, a zaloge niso bile zadostne, zato jih je kar 60 odstotkov poginilo.

Število konj in srnjadi v rezervatu je po vrsti relativno milih zim lani naraslo na več kot 5.200, a letošnja zima je bila ekstremno ostra, tako da je od začetka decembra v rezervatu poginilo kar 3.226 živali, večinoma jelenov. 2.877 živali je bilo tako podhranjenih in šibkih, da so jih odstrelili gozdni čuvaji.

Rezervat, ki naj bi po prvotnih načrtih gostil divje ptice, se je sčasoma začel zaraščati z drevesi in grmičevjem, da bi čezmerno zaraščanje zajezili, pa so v rezervat naselili konje, govedo in srnjad. In medtem ko so jeleni na območju Oostvaardersplassna že stoletja, pa so moderne pasme ponijev konik (gre za poljske poldivje ponije, potomce tarpana) in goveda zamenjale že izumrle živalske vrste, kot so evropski tarpani.

Neodvisna preiskava

Zaradi stanja v Oostvaardersplassnu so nizozemske oblasti uvedle neodvisno preiskavo, da bi ocenile, kako "prilagoditi upravljanje" območja in odpraviti težave. Po izsledkih aprila objavljene preiskave območje ni popoln ekosistem, tako da se ga ne da upravljati zgolj z naravnimi procesi.

Čezmerno število pašnih živali ni privedlo zgolj do njihovega stradanja, ampak je škodilo tudi osnovnemu namenu parka kot ptičjemu rezervatu. Konji, krave in srnjad so naredili veliko škode in izčrpali rastje. Komisija je v svojih ugotovitvah še svetovala dodaten odstrel živali do naslednje zime. Šlo naj bi za okoli 1.100 živali, večinoma jelenov.

Oostvaardersplassen.The Netherlands.On the right you see the land for the horses ,on the left is food but they cannot get out,because of the fence

so they die .Our Government and animalorganisations do NOTHING! pic.twitter.com/s7qPOJNUzm — Berna Brand (@voldringa) May 7, 2018

Zicht op de Oostvaardersplassen 12 april 2018 pic.twitter.com/M4OCJo8uyK — Martijn de Jonge (@Martijn57) April 13, 2018

