V obsežnem požaru v Čilu umrlo že šest ljudi

Evakuiranih najmanj 4.000 ljudi

26. januar 2017 ob 13:59

Santiago de Chile - MMC RTV SLO/STA

Število mrtvih v obsežnem požaru v Čilu je naraslo na šest. Umrli so štirje gasilci in dva policista. Požar zajema 238.000 hektarov površin in se še širi.

Čilski notranji minister Mario Fernández je uradno potrdil smrt dveh policistov, zgodaj zjutraj po krajevnem času pa je umrl tudi gasilec, medtem ko je pomagal družini pri evakuaciji v bližini mesta Constitución, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vir s tamkajšnje gasilske službe.

V preteklem tednu so umrli trije gasilci, trije pa so bili ranjeni, poročajo tamkajšnje oblasti.

Požar na redko naseljenem območju

Kot je sporočil predstavnik čilskega zavoda za gozdove, obsežen požar trenutno zajema 238.000 hektarov površin in se še širi. Požar sicer pustoši na redko naseljenem območju v osrednjih pokrajinah O'Higgins in El Maule, a so reševalci po podatkih čilskega urada za izredne razmere kljub temu evakuirali že najmanj 4.000 ljudi.

Čile je prejel pomoč iz tujine. ZDA so za podporo gasilnim enotam ponudile 100.000 ameriških dolarjev, Francija in Mehika pa na pomoč poslali ljudi.

Požari v čilskih gozdovih niso redkost, a lani so jih našteli veliko več, kar okoljevarstveniki pripisujejo podnebnim spremembam.

B. V.