V osrednji Sloveniji bo najbolj vroče v petek, na Primorskem pa v soboto

Zaradi vročine skoraj po vsej Sloveniji rdeča stopnja ogroženosti

3. avgust 2017 ob 06:54,

zadnji poseg: 3. avgust 2017 ob 11:31

Ljubljana

Vremenoslovci pričakujejo vrhunec vročinskega vala v notranjosti Slovenije v petek, na Primorskem pa v soboto. Temperature bodo dosegle od 38 do 40 stopinj Celzija.

Najvišja izmerjena temperatura v Sloveniji je bila ob 12. uri v Biljah pri Novi Gorici, kjer so izmerili že 35 stopinj Celzija. Več kot 30 stopinj je bilo tudi v Portorožu, Ljubljani in Novem mestu.

V četrtek do 38 stopinj

Današnja najvišja dnevna temperatura bo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) med 33 in 38 stopinjami Celzija. Najvišja bo v Beli krajini, kjer lahko doseže 38 stopinj Celzija. V spodnjem Posavju in na Dolenjskem pa se bo ozračje segrelo do 37 stopinj Celzija, kažejo podatki Arsa.

Zaradi vročinskega vala pa bo tretja oziroma rdeča stopnja vremenske ogroženosti po podatkih Arsa danes veljala po skoraj celotni državi. Druga oziroma oranžna stopnja ogroženosti bo tako veljala samo za severozahodno Slovenijo.

Velike toplotne obremenitve

Arso danes opozarja tudi pred veliko toplotno obremenitvijo, ki bo še posebej velika sredi dneva in popoldne, trajala pa bo predvidoma do začetka prihodnjega tedna.

Zaradi visoke temperature ozračja in toplotne obremenitve na Arsu sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci. Prav tako odsvetujejo velike fizične napore na prostem. Priporočljivo je uživati lahko hrano in piti dovolj tekočine.

Zelo visoka temperatura bo močno vplivala na zdravstveno stanje občutljivejšega dela prebivalstva.

Vreme bo danes pretežno jasno. Proti večeru pa za hriboviti svet ni izključena kakšna nevihta. Tudi v petek in soboto bo sončno in zelo vroče.

V torek so imeli zaradi visoke temperature, ki se je popoldne dvignila do največ 39 stopinj Celzija, kar nekaj dela tudi zdravstveni delavci. Presežene koncentracije ozona so bile v Ljubljani, Novi Gorici in na Otlici. Na Voglu pa so zjutraj prvič v zgodovini meritev postaje preživeli tropsko noč.

