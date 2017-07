Župan Straže: Lokalna skupnost si želi, da obrata na tej lokaciji ne bi bilo več

Veliko gorljivega materiala

V podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu v občini Straža še gasijo požar, ki je izbruhnil v četrtek. Okoliškim prebivalcem priporočajo, naj ne jedo sajastega sadja in zelenjave.



V obratu podjetja Ekosistemi je bilo na deponiji očitno več odpadnega materiala, kot so ga v podjetju sposobni predelati v doglednem času. Zato tudi tako obsežen požar, je poročal novinar Radia Slovenija Jože Žura.

Kdaj ga bodo dokončno pogasili? "Težko je napovedati, ker je tega materiala res veliko, je pa čedalje bolj omočen. En del je dejansko zvit v pločevino, ampak napredujejo naprej," je povedal dopoldanski vodja intervencije Robert Janežič. Gašenje naj bi se zavleklo najmanj pozno v noč.

Zaradi gašenja sivkasti dim ob nizkem tlaku in vetru povzroča občasni smrad na širšem območju Dolenjske. Opozorila Bonie Miljavac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje prebivalcem veljajo tudi danes. "Naj se po nepotrebnem ne izpostavljajo dimu in vsem tem delcem, ki so zleteli v zrak, kajti smer vetra se nenehno spreminja," je pozvala. Ob tem naj ne uživajo sadja in vrtnin z vrtov, kjer so ostanki saj.

Da je obrat podjetja Ekosistemi v Zalogu ekološka bomba, so okoliški prebivalci in ekologi opozarjali že več let, vendar so njihove dejavnosti v zadnjih letih zamrle, saj požara ni bilo, je povedal Franc Plut. "Zdaj so pa ljudje zrevoltirani in dobesedno od nas zahtevajo obnovitev akcije, da jih povežemo, in to bomo tudi storili ter zahtevali, da se ta obrat neminovno od tukaj odstrani."

Novih dejstev se zaveda tudi župan Straže Dušan Krštinc, ki je izjavil: "Glede na civilno iniciativo oziroma glede na želje prebivalcev tovrstnega obrata naj ne bi bilo več na tej lokaciji."

In medtem ko je župan Straže preteklo noč kot prostovoljni gasilec gasil pogorišče, se lastnik in direktor podjetja po požaru z njim še nista osebno srečala.

Zrak onesnažen, a v mejah dovoljenega

Terenske meritve je izvajala tudi agencija za okolje, poroča STA. Ugotovili so, da je bila vsebnost delcev PM10 v štiriurnem povprečju na mejni vrednosti dovoljenega, ki znaša 50 miligramov na kubični meter. To pomeni, da je zrak onesnažen, a onesnaženost ni presegla dovoljene vrednosti. Glede na razvoj gašenja pa lahko pričakujejo, da se bo vsebnost omenjenih delcev še zmanjševala, še poroča agencija.

Meritve izcedne vode s požarišča so pokazale, da je ta onesnažena, hkrati pa so meritve vode v reki Krki pokazale, da reka za zdaj ni onesnažena, še poroča Radio Slovenija.

Požar gasijo od četrtka

V podjetju, ki je podružnica podjetja Ekosistemi, je zagorelo v četrtek ob približno 16. uri. Novomeški in okoliški gasilci so požar v večernih urah omejili, v petek pa so nadaljevali intenzivno gašenje. Gasiti je pomagal tudi vojaški helikopter.

