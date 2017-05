V poplavah in plazovih v Šrilanki več kot 110 mrtvih

Oblasti za pomoč zaprosile tudi Združene narode in sosednje države

27. maj 2017 ob 17:30

Kolombo - MMC RTV SLO/Reuters

V poplavah in številnih plazovih, ki so prizadeli jug Šrilanke, je po zadnjih informacijah umrlo 113 ljudi, 91 jih še vedno pogrešajo. Gre za najhujše poplave po letu 2003.

Najhuje je na obalnem območju na zahodu države Kalutara in na jugu države v Ratnapuri ter Matari. Šrilanške oblasti so na pomoč poslale čolne in helikopterje, saj je dostop do nekaterih prizadetih območij zelo težaven, prizadetim pa pomaga tudi 2.000 vojakov. Zgodnji začetek deževne sezone je številne družine pognal od doma, skupno je prizadetih več kot 270.000 ljudi.

Največ padavin na jugu Šrilanke je običajno med majem in septembrom, na severozahodu pa med novembrom in februarjem. Šrilanški vremenoslovci ocenjujejo, da so bile četrtkove padavine najobilnejše po letu 2003, ko je v poplavah umrlo 250 ljudi, napoved pa je tudi za prihodnje dni slaba, saj naj bi se deževje nadaljevalo.

Oblasti so za pomoč prosile tudi Združene narode in sosednje države.

K. T.