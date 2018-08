V reki Cerknici zaradi onesnaženja poginilo več sto rib

Vzrok pogina še ni znan

29. avgust 2018 ob 21:56

Cerkno - MMC RTV SLO

V Cerknem so v reki Cerknici, ki teče skozi mesto, opazili poginule ribe. Vzrok onesnaženja in posledično pogina rib še ugotavljajo, gospodar Ribiške družine Idrija Zoran Jež pa meni, da škoda znaša najmanj 15.000 evrov.

Člani Ribiške družine Idrija ugotavljajo, da so od hotela Cerkno pa vse do kilometra struge pod Cerknim poginile vse ribe. "Škoda je ogromna, poginile so ribe vse od mladic pa do odraslih, tudi 60 centimetrov dolgih rib. Trenutno še preštevamo poginule ribe," je povedal Jež in dodal, da so prvo poginulo ribo našli pri samem iztoku vode iz hotelskega bazena v Cerknem, od tu pa ni bilo v kilometru vodne struge najdene nobene žive ribe. Posamezne poginule ribe so našli še pol kilometra nižje po strugi.

Na mestu pogina rib so odvzeli vzorce vode, ki bi lahko pokazali na povzročitelje te ekološke nesreče. S Policijske uprave Nova Gorica so medtem sporočili, da so predstavniki Ribiške družine Idrija ugotovili, da je poginilo 200 kosov odraslih rib in 205 mladic. "Do pogina je po njihovi izjavi prišlo po vsej verjetnosti zaradi izliva klora v potok. Materialna škoda na ribah in v ekosistemu predvidoma znaša okoli 15.000 evrov," so na PU-ju Nova Gorica zapisali v sporočilu za javnost.

Vzdrževalna dela na bazenu Hotela Cerkno

Direktorica Hotela Cerkno Manuela Božič Badalič je povedala, da bazen Hotela Cerkno obratuje po poletnem urniku, kar pomeni, da je bil od ponedeljka dalje zaprt. Obratuje namreč od četrtka do nedelje, v tem času ni bilo v njem nobenih kopalcev, niti zaposleni Hotela Cerkno niso izvajali nikakršnih del. Je pa Božič Badaličeva dodala, da so v času od ponedeljka do danes v bazenskem kompleksu potekala vzdrževalna dela na bazenski tehniki. "Izvajal jih je zunanji izvajalec, ki je podal izjavo ob prihodu policije," je še pojasnila.

Policijska postaja Idrija bo po ugotovljeni morebitni odgovornosti na okrožno državno tožilstvo podala kazensko ovadbo za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničenja okolja.

L. L.