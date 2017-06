V Sloveniji 60 morebitnih onesnaževalcev, preventivne komisije pa ni več

Ribiške družine po požaru v Kemisu vložile odškodninske zahtevke

14. junij 2017 ob 19:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Tri ribiške družine so vložile odškodninske zahtevke proti podjetju Kemis zaradi onesnaženja potoka Tojnica po požaru v podjetju. V ribiških družinah se bojijo, da je onesnaženje pomorilo živelj tudi v Ljubljanici. Vrhniška pisarna za informiranje po požaru v Kemisu pa je prejela že več kot 500 poizvedb občanov.

Predsednik Ribiške družine Vrhnika Vladimir Mikec je ob tem dejal, da še ni znano, kakšne učinke so imele kemikalije, ki jih je odneslo nizvodno na ribe v Ljubljanici, saj tega nihče ne spremlja, so pa ribiške družine na območju Ljubljanice pozvale svoje člane, naj tam ulovljenih rib raje ne jedo.

Mikec je prepričan tudi, da so kemikalije iz Kemisa, ki so se usedle na dno reke Ljubljanice, pomorile ves živelj na rečnem dnu, tako kot se je zgodilo v Tojnici. Mikec je opozoril, da bo potok, ki teče mimo Kemisa, potreboval več let, da se bo regeneriral in bodo na tistem delu, ki ga je prizadelo onesnaženje, lahko spet opazovali živa bitja.

Veliko zanimanje za informacijsko pisarno

Sicer pa je informacijsko pisarno, ki so jo na Vrhniki odprli preteklo sredo, ki je namenjena vprašanjem občanov po požaru v Kemisu, doslej obiskalo 50 občanov, iz pisarne pa so odgovorili na 250 vprašanj prek elektronske pošte in več kot 300 vprašanj prek posebne telefonske številke.

Prebivalcem sta od prejšnjega tedna na voljo tudi mobilni ekipi, ki ju sestavljajo strokovnjaki za varovanje zdravja, varno hrano in analizo tal. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, sta do danes ekipi na podlagi prejetega seznama Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) obiskali 40 naslovov prebivalcev ter dodatno vse šole in vrtce na območju občine Vrhnika.

Kako je s preventivo?

V Sloveniji imamo 60 objektov, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, poroča novinarka TV Slovenija Erika Pečnik Ladika in ob tem dodaja, da Kemisa na tem seznamu ni, saj ni dosegal količine odpadkov, ki bi ga uvrstile na ta seznam.

Umeščanje tovrstnih objektov v prostor je izziv za številne države, v Sloveniji je pred leti nad tem bedela medresorska komisija za varno ravnanje s kemikalijami, a so jo po nekaj letih delovanja ukinili. Vlada pa ni odgovorila na vprašanje, ali namerava tovrstno skupino znova obuditi.

L. L.