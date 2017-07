Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Poplavljene ulice v Slovenski Bistrici. Foto: Televizija Slovenija

V Šmartnem na Pohorju padala kot jajce velika toča

Dve najbolj poškodovani cesti so usposobili za promet

8. julij 2017 ob 13:18

Slovenska Bistrica - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Neurje, ki se je v petek popoldne razbesnelo v severovzhodni Sloveniji, je zelo prizadelo več krajev, med njimi Šmartno na Pohorju, kjer je padala kot jajce velika toča.

Pridelki so uničeni, makadamske ceste potrebne popravila, zaradi obilnega dežja in zamašenih jaškov pa je voda zalila kar nekaj objektov v središču Slovenske Bistrice. Razdejanje, ki ga je včerajšnje neurje pustilo v Šmartnem na Pohorju, je veliko. Sprožali so se tudi plazovi, bojijo se še večjih, saj je zemlja razmočena.

"Star sem več kot 60 let, pa se česa takega ne spomnim. Praktično vse je uničeno," pravi domačin Vincenc Vrečko, ki mu je uničilo ves pridelek. Posledice neurja bodo odstranjevali še teden dni, ugotavlja Ivo Vrhovnik iz Komunale Slovenska Bistrica. "V Slovenski Bistrici je listje zadelalo jaške, ker je bila toča, na Pohorju je še slabše."

Tudi na makadamskih cestah, ki so v krajevni skupnosti Šmartno na Pohorju v večini, je toča pustila posledice, dve najbolj poškodovani cesti pa so že usposobili, da sta prevozni za avtomobile. "Za prevozno stanje cest bomo morali nameniti vsaj od 30.000 do 35.000 evrov v prvi fazi," pravi predsednik KS-ja Modest Motaln.

Zalilo je tudi osnovno šolo, vendar se lahko hitremu posredovanju gasilcev zahvalijo, da škoda na objektu ni večja. V Slovenski Bistrici pa je poleg približno petdesetih objektov zalilo tudi mestno kopališče, v katerem bodo morali zamenjati vso vodo, zato bo kakšen dan zaprto.

Tamara Zupanič Čučnik, Radio Slovenija