Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Afganistanci so se znašli v hudem zimskem primežu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V snežnih plazovih v Afganistanu in Pakistanu več kot 100 mrtvih

V Katarju namerili le 1,5 stopinje Celzija

5. februar 2017 ob 15:28

Kabul - MMC RTV SLO

Močno sneženje in plazovi so v Afganistanu in Pakistanu v nekaj dneh zahtevali več kot 100 žrtev. Medtem so najnižjo temperaturo v zgodovini izmerili v Katarju: namerili so le 1,5 stopinje Celzija.

Afganistan se spopada z obilnimi snežnimi padavinami, ki so povzročile tudi več plazov. Samo ponoči je v plazovih severno od Kabula umrlo 16 ljudi, v zadnjih treh dneh pa je skoraj 100 ljudi. Najbolj prizadeto je gorato območje severovzhodne province Badakšan, Nangahar na vzhodu in Parvan blizu Kabula. Mednarodno letališče v prestolnici je zaradi snega in ledu na stezi zaprto. Led in sneg sta povzročila velik kaos tudi na cestah: na cesti med Kabulom in Kandaharjem so policisti in vojaki reševali okoli 250 ujetih vozil, poroča BBC.

Snežni plazovi so terjali žrtve tudi v Pakistanu: na severu je umrlo 13 ljudi, od tega devet v Čitralu, uničenih je na desetine domov, oblasti pa se bojijo, da je več prebivalcev še vedno ujetih pod snežno odejo. Vremenska napoved ne kaže, da bi si lahko prebivalci kmalu oddahnili, saj se bodo padavine nadaljevale.

V Abu Samri le 1,5 stopinje Celzija

Medtem so v Katarju namerili najnižjo temperaturo v zgodovini države. V Abu Samri na jugozahodu države so izmerili samo 1,5 stopinje Celzija, kar je občutno manj od prejšnjega rekorda 3,8 stopinje, kar so namerili leta 1964.

K. T.