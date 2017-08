Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Delfin je najverjetneje na obalo zašel, ker se je izgubil. Foto: Reuters Sorodne novice Črna gora: Potapljač ujel in pokončal zaščiteno želvo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Španiji kopalci do smrti izmučili mladiča delfina

Vlekli so ga iz vode za fotografijo

16. avgust 2017 ob 21:03

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Španske ljubitelje živali je te dni razburila novica, da je na eni od plaž na jugovzhodu države minuli konec tedna poginil mladič delfina, ki je pomotoma zašel do obale, kjer so se z njim do onemoglosti igrali in fotografirali kopalci.

Organizacija za zaščito kitov in delfinov Equinac je sporočila, da se je incident zgodil v soboto na turistični plaži v kraju Mojacar na jugovzhodu države, delfin pa je do obale najverjetneje priplaval, ker se je izgubil ali pa je bil bolan.

Turisti so se z delfinom igrali v plitvi vodi ter blokirali njegovo nosno odprtino ali strčnico, pri tem so ga vlekli iz vode, da so se lahko z njim fotografirali. Za žival je bilo vse dogajanje preveč stresno in je poginila.

Odzivi na Twitterju so bili precej besni. "Če greste na plažo, pustite svojo omejenost doma," je zapisal eden od uporabnikov. "Ali ste naredili selfie po tem, ko je poginil," pa je retorično vprašal drugi uporabnik.

Objavo organizacije za pravice živali Pacma, ki je za smrt sesalca obtožila kopalce, ki so delfina nadlegovali, so uporabniki všečkali že več kot 14.000-krat.

