Prebivalci v bližini obrata naj do preklica ostanejo v zaprtih prostorih. Foto: BoBo

V Steklarni Rogaška nevarnost izpusta nevarnih jedkih snovi

Prebivalci Rogaške Slatine naj ostanejo doma in izklopijo prezračevanje

4. december 2018 ob 13:06

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO, STA

V Steklarni Rogaška obstaja nevarnost izpusta jedkih nevarnih snovi, zato naj prebivalci v bližini proizvodnega obrata do preklica ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo okna in vrata ter izklopijo zračenje, pozivajo z regijskega centra za obveščanje Celje.

Kot poroča PGD Steklarna Rogaška Slatina na svoji strani na Facebooku, je v steklarni prišlo do razlitja kisline, na pomoč so poklicali tudi poklicno gasilsko enoto iz Celja. Po poročanju Televizije Slovenija so okoli 11. ure iz steklarne evakuirali vse zaposlene.

Celjski regijski center prebivalcem svetuje, naj spremljajo medije, prek katerih jih bodo tudi obvestili o preklicu nevarnosti, in dosledno upoštevajo navodila vodstva intervencije ter podjetja. Center je sicer obvestilo prebivalcem posredoval na zahtevo vodje intervencije ob izrednem dogodku v Steklarni Rogaška in na prošnjo podjetja. Kaj natanko se je zgodilo, niso pojasnili, na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje RS pa je zaznamek o industrijski nesreči.

La. Da.