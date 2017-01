V Turčiji se v golobarskem poslu obrača pravo bogastvo

Ptice za pomiritev duše in kratkočasenje

16. januar 2017 ob 06:18

Sanliurfa - MMC RTV SLO/Reuters

Nad Sanliurfo na jugovzhodu Turčije počasi pada mrak in večina uličic na starem mestnem bazarju se pospešeno prazni - razen ene. Hrup dnevnega trgovanja je zamrl, na tej uličici pa se gruča mož s kartonastimi škatlami z golobi gnete do treh čajnic, kjer na slovitih dražbah prodajajo ptice gorečim rejcem golobov.

Vzreja golobov je priljubljen (in presenetljivo drag) konjiček, ki že na stotine let cveti po vsej regiji, od Turčije pa prek meje v od vojne razdejani Siriji.

V državi, kjer minimalna mesečna plača znaša okoli 1.400 lir (353 evrov), zanesenjaki redno zapravljajo na stotine evrov za eno ptico. "Nekoč sem dva goloba prodal za 35.000 lir," razlaga za Reuters dražitelj İmam Dildas. "To je strast, konjiček, ki ga ne moreš opustiti. Znano je, da sem še hladilnik in ženine zlate zapestnice prodal, da bi lahko kupil golobe."

Sanliurfa leži le 50 kilometrov od Sirije, na jugovzhodu, ki ga v zadnjem času vse bolj pretresajo spopadi med vladnimi silami in kurdskimi uporniki. A golobarski posel se ne da. Na začetku sirske vojne je bilo na trgu obilje ptic, saj so lastniki golobov zbežali iz Sirije v Turčijo s svojimi golobi vred.

"Zaradi presežka zaloge so cene padle, a ko so se spopadi zaostrili in je tok golobov iz Sirije usahnil, so cene ponovno narasle," pripoveduje rejec İsmail Ozbek. 23-letnik ima v lasti približno 200 golobov v skupni vrednosti več kot 50.000 lir, ki jih hrani v skladiščih, zavarovanih z alarmi in nadzornimi kamerami.

Cene? Od 30 do 3.500 lir

Na sanliurfski dražbi moški srkajo čaj in kadijo, medtem ko Dildas vzame goloba v roke in ga pokaže zbrani množici. Dražitelj postavi izklicno ceno, kupci pa drug čez drugega kričijo svoje ponudbe. Cene nihajo od 30 pa vse do 3.500 lir. Nekateri lastniki perje in nožice svojih golobov okrasijo s srebrnimi okraski, da bi jim tako dvignili vrednost. Ob koncu večera Dildas proda za okoli 13.000 lir golobov. Njegova provizija je 10 odstotkov.

Ko ne trgujejo, se večina ljubiteljev golobov v Sanliurfi ob sončnem zahodu poda na strešne terase, kjer spustijo svoje ptice, da si pretegnejo peruti. Na stotine jih napolni večerno nebo, preden naredijo obrat in se vrnejo domov.

"Ptice so moje prijateljice. Pomirjajo me," pravi 55-letni Resit Guzelm, ki svojih 70 golobov hrani s kakovostno krmo in vitamini. "Vzdrževanje stane 5 lir na dan, kar ni veliko. Pa tudi če bi me stalo več, me ne bi motilo," pove. "Golobi so moj konjiček zadnjih 40 let ... To lahko razumete samo, če ste tudi sami rejec golobov."

K. S.