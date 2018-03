V veliki zaplati smeti med Kalifornijo in Havaji plava 80.000 ton plastike

Plastika za morske živali izredno škodljiva

23. marec 2018 ob 10:03

Pariz - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Plavajoči otok plastičnih odpadkov med Kalifornijo in Havaji v Tihem oceanu hitro raste in že presega skupno površino Francije, Nemčije in Španije. V veliki tihomorski zaplati smeti se je nabralo že za 80.000 ton plastike.

Znanstveniki iz združenja Ocean Cleanup Foundation s sedežem na Nizozemskem so ogromno gmoto plastenk, plastičnih posod, ribiških mrež in mikrodelcev plastike preučili s pomočjo letala in več plovil. "Našli smo okoli 80.000 ton plavajoče plastike," je dejal avtor študije Laurent Lebreton.

Smeti v zaplati tehtajo toliko kot 500 velikih letal, plavajoči otok pa je do 16-krat večji od ocen v prejšnjih študijah. Najbolj skrb zbujajoča je količina delcev plastike, ki so se v zadnjih letih nabrali v krožnem morskem toku med Havaji in Kalifornijo.

Otok se razteza že na 1,6 milijona kvadratnih kilometrih in se še povečuje. "Količina plastike, ki se nabira v zaplati, je še vedno večja od tiste, ki jo odstranimo," je dejal Lebreton.

Od mikroplastike do velikih kosov

Znanstveniki so ugotovili, da je v oceanskem smetišču več kot 1.800 milijard delov plastike, ki življenje v morju ogrožajo na dva načina. Mikroplastika, torej delci, manjši od 50 milimetrov, ki jih požrejo ribe, lahko pridejo v prehransko verigo in na koncu pristanejo v severnih medvedih, tjulnjih in morskih psih, ki so na vrhu verige. Večji odpadki, še posebej ribiške mreže pa ogrožajo morske živali, med drugim želve, ki se zapletejo vanje in poginejo, je pojasnil Lebreton.

Znanstvenike je presenetila predvsem velika količina večjih kosov plastike. Te je sicer lažje najti in pobrati iz morja kot mikroplastiko. Cilj Ocean Cleanup Foundation je v petih letih iz oceanskega smetišča odstraniti polovico plastičnih odpadkov.

A študija opozarja, da je velika tihomorska zaplata odpadkov le vrh ledene gore. "Stopnje onesnaženja s plastiko v morskih globinah in na morskem dnu pod zaplato še ne poznamo," piše v študiji, objavljeni v četrtek.

A. P. J.