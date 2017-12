V Vietnamu pred tropskim viharjem Tembin odredili evakuacijo milijona ljudi

25. december 2017 ob 21:41

Manila - MMC RTV SLO, Reuters

Vietnamska vlada je odredila evakuacijo 1,2 milijona ljudi, saj se jugu države približuje tropski vihar Tembin, ki je pred tem pustošil na Filipinih in zahteval najmanj 240 življenj. Vihar naj bi najprej dosegel jugozahod Vietnama in prinesel močan veter ter dež.

Po navedbah oblasti je domove do zdaj zapustilo okoli 75.000 ljudi. Prav tako so oblasti 310.000 ribičev posvarile pred plutjem na morje in pripravile načrte evakuacije ter zaprtja za naftne ploščadi. Na številnih šolah v ponedeljek in v torek ne bo pouka.



V nedeljo je Tembin dosegel otočje Spratly v Južnokitajskem morju, dele katerega si lastijo različne države, med njimi tudi Vietnam in Kitajska. Iz tistega območja sicer o žrtvah viharja ne poročajo.



Dodatno težavo predstavlja dejstvo, da je prebivalstvo na območju delte reke Mekong zaradi redkih viharjev nanje slabo pripravljeno. Tembin bo po ocenah strokovnjakov enako močan kot vihar Linda, ki je regijo prizadel pred 20 leti in za seboj pustil več kot 3.100 mrtvih ali pogrešanih. Vlada je lokalnim oblastem tokrat naročila, naj dodatno okrepijo in zavarujejo več kot 700 kilometrov nasipov ob reki, med njimi na 23 posebej izpostavljenih mestih.

V Vietnamu pogrešajo 390 ljudi

Vietnam in Filipini so sicer izpostavljeni tropskim viharjem, za Vietnam je to že šestnajsti letos. Po nevihtah in ostalih naravnih nesrečah v državi po uradnih podatkih pogrešajo 390 ljudi.

Na Filipinih je medtem število smrtnih žrtev naraslo na 240, pogrešajo še 107 ljudi. Najmanj 52.000 ljudi je božični večer preživelo v organiziranih zasilnih zatočiščih.

