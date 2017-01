Poudarki Vžigi saj v dimnikih povsod po državi

Opozorila glede kurjenja z lesom Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pri kurjenju v malih kurilnih napravah je pomembna tudi preventiva. Foto: Pixabay Gasilci imajo veliko dela tudi z dimniškimi požari. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V zadnjih dneh več dimniških požarov, pristojni opozarjajo na pravilno kurjenje

Gasilci imajo polne roke dela z gašenjem dimniških požarov

10. januar 2017 ob 10:58

Celje - MMC RTV SLO

Na območju policijske uprave Celje so v ponedeljek popoldne obravnavali kar štiri požare - v več primerih je zagorelo v ali ob dimniku oz. kurilni napravi.

Policisti so med drugim obravnavali požar na objektu gostinskega lokala motorističnega društva na območju Dravograda, kjer je zagorelo pri dimniku, ogenj pa je nato uničil ostrešje brunarice. Ogled kraja požara bodo policisti in kriminalisti opravili danes, a je že zdaj jasno, da je tuja krivda za nastanek požara izključena. Pozneje so obravnavali še en požar, ko so se v dimniku stanovanjske hiše na območju Gotovelj vžgale saje. Lastnik je požar pogasil sam, gmotne škode ni bilo.

Nekaj pred 18. uro so bili obveščeni o požaru na stanovanjski hiši v Pongracu, kjer pa niso zagorele saje, ampak je bil vzrok požara napaka na električni napeljavi. Ogenj je uničil prenovljeno ostrešje stanovanjske hiše, so pojasnili na PU-ju Celje.

Gasilci so v ponedeljek zvečer posredovali tudi v Šentjurju – v stanovanjski hiši, kjer so kurili v kaminu, se je pregrelo leseno obrobje ob kaminu. Gasilcem je uspelo obrobo pravočasno sneti, s čimer so preprečili požar in gmotno škodo.

Vžigi saj v dimnikih povsod po državi

Po poročanju spletne strani Uprave za zaščito in reševanje so se s podobnimi požari v ponedeljek popoldne spopadali tudi drugje po državi – ob 17.51 so gasilci PGD-ja Kamnik posredovali v naselju Perovo, kjer so nadzorovali izgorevanje saj in okolico dimnika pregledali s termokamero. Že popoldne so posredovali blejski gasilci, ki so dimniški požar na Partizanski cesti na Bledu pogasili z gasilnimi aparati, nato pa prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarja in delno očistili dimnik.

Danes dopoldne pa so gasilci saje v dimniku stanovanjske hiše gasili v vasi Senožeti (občina Dol pri Ljubljani).

Opozorila glede kurjenja z lesom

V teh dneh so zaradi nizkih temperatur in povečanega kurjenja malih kurilnih naprav dimniški in drugi podobni požari zelo pogosti, opozarjajo tako na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje kot tudi na pristojnem ministrstvu, kjer so že pred časom predstavili zloženko o pravilnem kurjenju z lesom, v kateri opozarjajo, da je v peči močno odsvetovano kurjenje embalaže, obdelanega (barvanega) lesa, gospodinjskih odpadkov ipd., uporabljati pa je priporočljivo le na zraku sušen les z manj kot 20 odstotki vlage.

T. K. B.