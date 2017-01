V zasutem hotelu našli žive psičke; pogrešajo še 23 ljudi

Plaz najverjetneje sprožili potresi

23. januar 2017 ob 19:38

Rim - MMC RTV SLO/STA

Reševalci so v uničenem hotelu Rigopiano v osrednji Italiji, ki ga je v sredo zasul snežni plaz, našli tri psičke lokalne ovčarske pasme.

To je vzbudilo upanje, da bodo morda našli še kakšnega preživelega. Mladički so se decembra skotili Lupu in Nuvoli, ki pa sta ubežala plazu in so ju našli v četrtek v bližnjem naselju.

"To je tekma s časom. Vemo, da moramo biti hitri, vendar ni lahko delovno okolje," je povedal tiskovni predstavnik gasilcev Luca Cari.

Do zdaj našli 11 preživelih in šest trupel

Reševalci so v ruševine hotela izkopali nov rov, skozi katerega vodijo iskalno akcijo za preživelimi. Iščejo še 23 ljudi. Do zdaj so našli 11 preživelih, med njimi štiri otroke, in šest trupel. Na dan je prišlo tudi elektronsko sporočilo zaposlenih v hotelu, ki so ga poslali tamkajšnjim oblastem le nekaj ur pred nesrečo, v katerem prosijo za pomoč.

Tožilka Christina Tedeschini je v Pescari dejala, da so začeli preiskavo tragedije, ki bi lahko vodila v obtožnico zaradi uboja iz malomarnosti, če ugotovijo, da hotela ne bi smeli postaviti na tej lokaciji ali če bi ga morali evakuirati in tega niso storili.

Plaz se je v sredo verjetno sprožil zaradi niza močnejših potresov v kraju Farindola sredi Abrucev v osrednji Italiji. Smučarski hotel Rigopiano pod goro Gran Sasso je popolnoma uničen in povsem zasut s snegom. Dva preživela so našli v četrtek, devet pa v petek.

A. V.