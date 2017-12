V zemeljskih plazovih na Filipinih in v Čilu več kot 30 mrtvih

Reševalci iščejo pogrešane

17. december 2017 ob 08:28,

Villa Santa Lucía,Manila

V tropskem neurju, ki je zajelo Filipine, so se na vzhodu države sprožili številni zemeljski plazovi, pri čemer je umrlo 26 ljudi, še 23 pa jih pogrešajo. Medtem je v plazu v Čilu umrlo pet ljudi.

Potem ko je neurje v soboto zajelo glavna otoka Samar in Leyte, o smrtnih žrtvah poročajo iz filipinske province Biliran, piše francoska tiskovna agencija AFP. Veter je potrgal električno napeljavo v 39 krajih, poškodovani so tudi številni mostovi in ceste.

Domove je moralo zapustiti okoli 88.000 ljudi. Neurje se je sicer že umirilo.

V Čilu pet mrtvih, pogrešanih 15 ljudi

V zemeljskem plazu, ki je prizadel majhno vasico na jugu Čila, pa je v soboto umrlo pet ljudi, najmanj 15 pa jih je pogrešanih. Uničenih je več stavb, tudi šola.

Do plazu, ki je zasul velik del vasi Villa Santa Lucía, je prišlo po močnih padavinah. V nesreči so umrli štirje Čilenci in turist, katerega identiteta in nacionalnost nista razkrita. Reševalci nadaljujejo z iskanjem najmanj 15 ljudi med ruševinami.

Plaz je uničil šolo in več domov ter ulic, pa tudi volišče, poroča Reuters. V nedeljo bodo sicer v Čilu predsedniške volitve.

Predsednica Michelle Bachelet je območje razglasila za območje naravne nesreče. Kot je dejala, je reševalcem ukazala, naj za zaščito prebivalcev omenjene vasi storijo vse, kar je v njihovi moči.

V 24 urah je padlo 11,4 centimetra dežja, je sporočil notranji minister, a čez dan naj bi se vremenski pogoji izboljšali.

Vas Villa Santa Lucía meji na Čilov nacionalni park Corcovado, priljubljeno turistično območje z ognjeniki, fjordi in obsežnimi gozdovi.

