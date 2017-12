Večino napak pri dobavi elektrike odpravili do konca večera

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 21 glasov Ocenite to novico! Podrta drevesa povzročila daljše zamude vlakov. Foto: BoBo Snežena odeja se ne bo dolgo obdržala. Foto: BoBo Podrto drevo na cesti Trbovlje-Dobovec. Foto: TV Slovenija/Saša Kisovec Previdnost na cestah ne bo odveč. Foto: BoBo

8. december 2017 ob 11:06,

zadnji poseg: 9. december 2017 ob 19:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Večji del Slovenije je pobelil sneg. V notranjosti države je zapadlo do 25 centimetrov snega, največ v Celju, Postojni in Kočevju. Moker sneg je ponekod oviral promet, motena je oskrba z električno energijo.

Zaradi obilnega sneženja so se podirala drevesa, ki so ovirala cestni in železniški promet. Zamude vlakov so bile najdaljše na železniški progi Ljubljana-Zidani Most in Zidani Most-Celje, zaprta je cesta Trbovlje-Dobovec.

Poškodovane so bile tudi električne napeljave. Del sobotnega dneva je tako brez elektrike preživelo 12.000 odjemalcev Elektra Maribor, okoli 5.000 odjemalcev v okolici Celja in okoli 9.600 gospodinjstev na območju Elektra Ljubljana. Vzdrževalci so bili na delu cel dan in do večera vzpostavili povezave.

V Zasavju so se sprožili tudi manjši plazovi.

Prometno opozorilo

Na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, naj vozniki zaradi sneženja vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in pričakujejo, da se bodo potovalni časi podaljšali. Na pot naj se ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme.

Jutri sprva jasno, čez dan se bo pooblačilo

Nedelja bo sprva še precej jasna, čez dan se bo od zahoda znova postopno pooblačilo. Ob morju bo popoldne začelo deževati, v osrednji Sloveniji pa snežiti. Na severovzhodu bo večinoma suho. Krepil se bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 5, ob morju do 9 stopinj Celzija. Predvidoma bo najtopleje proti večeru.

Zvečer in v noči na ponedeljek bo sneg po nižinah prešel v dež. Čez dan bo meja sneženja večinoma nad okoli 1800 metrov. V severovzhodnih krajih bo večinoma suho. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. V ponedeljek popoldne bodo padavine marsikje prehodno ponehale. V torek bo v zahodni polovici države oblačno z občasnimi padavinami in visoko mejo sneženja, na vzhodu pa bo padavin zelo malo. Veter bo nekoliko oslabel. Začetek novega tedna bo deževen in zelo vetroven. Okrepljen južni veter bo k nam prinesel zrak iznad severne Afrike. pic.twitter.com/6bS8qZFfNl — ARSO vreme (@meteoSI) December 10, 2017

Opozorila pred razlivanji rek

Reke na jugu, jugozahodu in jugovzhodu bodo dosegle velike pretoke. Kolpa s pritoki in manjše kraške reke Dolenjskega krasa se lahko razlijejo zunaj svoje struge. Reka Dragonja se v spodnjem toku razliva in še narašča. Reka Vipava se razliva v srednjem in spodnjem toku. Narašča reka Ljubljanica, ki se bo razlila na območjih vsakoletnih poplav.

V občini Divača je okoli polnoči bližnji narasli potok ogrožal poplavljanje hiše. Posredovali so gasilci, ki so prekopali kanale za odtok vode in prečrpali okoli 30 kubičnih metrov vode iz nastalega jezera ob hiši.

