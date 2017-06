Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Aktualni Arsov toča-alarm. Foto: Arso Nevihtni oblaki. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Velika verjetnost toče po pretežnem delu države

Arsovo opozorilo pred točo

16. junij 2017 ob 13:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Agencija za okolje (Arso) opozarja na veliko verjetnost pojavljanja toče po osrednji Sloveniji. Oddahnejo si lahko le v Prekmurju, zahodni Sloveniji in na belokranjskem koncu.

Visoka verjetnost pojavljanja toče velja za slednja območja: Gorenjska, Kočevska, Koroška, Ljubljana in okolica, Notranjska ter Savinjska. Srednja verjetnost velja za Pomurje.

Nizko verjetnost so na Arsu pripisali Belokranjski, Bovški, Dolenjski, Goriški, Obali, Pomurju, Zgornjem Posavju in zgornjesavski regiji.

Vreme: spremenljivo oblačno

Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, piše v splošni vremenski napovedi Arsa.

Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo v severovzhodni Sloveniji, kjer bo lahko še nastala kakšna ploha. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Nekoliko hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 17, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo delno do pretežno jasno. Veter bo popoldne slabel. V ponedeljek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.

Vremenska slika: Vremenska motnja se zadržuje nad vzhodnimi Alpami in bo predvidoma zvečer prešla naše kraje. Pred njo doteka k nam od zahoda nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno. V sosednjih pokrajinah Avstrije in Madžarske se bodo že dopoldne začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod. V krajih severno od nas bo popoldne zapihal severni veter.

Jutri bo v krajih vzhodno od nas ter v vzhodnih Alpah spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Drugod bo delno do pretežno jasno. Pihal bo severni veter, ob Jadranu povečini šibka burja.

