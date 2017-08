Veter je odkrival strehe, toča pa je poškodovala tudi številne avtomobile

Toča najbolj klestila na Ilirskobistriškem in v Spodnji Idriji

7. avgust 2017 ob 11:37,

zadnji poseg: 7. avgust 2017 ob 12:08

Ljubljana - STA, MMC RTV SLO

Nedeljska neurja s silovitim vetrom in točo so na Idrijskem, Ilirskobistriškem in Logaškem povzročila precejšnjo škodo na objektih in avtomobilih.

Vodja gasilske intervencije v Idriji Klemen Valant je povedal, da je veter razkril strehe na 13 objektih, prekrili so jih sedem. Streha z enega izmed blokov je padla na parkirano vozilo in ga popolnoma uničila, toča pa je poškodovala preostale parkirane avtomobile. V Spodnji Idriji je poškodovalo streho tamkajšnje osnovne šole.

Gasilci so v nedeljo pozno popoldne na Idrijskem morali posredovati tudi zaradi podrtih dreves in uhajanja plina, na terenu pa jih je bilo 45. Zaradi poškodovanih streh so gasilci posredovali tudi na Vojskem, v Dolah in Ledinah, v vasi Bukovo nad Cerkljanskim, kjer je zaradi udara strele zagorela drvarnica.



Popoldansko neurje v Ilirski Bistrici

Neurje s točo - kot so opisali domačini - v velikosti mandarine in močnim vetrom je že popoldne besnelo na Ilirskobistriškem. Razkritih je bilo 44 stanovanjskih hiš in poškodovanih 11 gospodarskih objektov, je za Televizijo Slovenija poročala Barbara Vidmajer. Najhuje je bilo v vasi Zarečje, kjer je bilo poškodovanih 17 hiš.

Poplavljen vrtec

Na Logaškem je neurje z močnim vetrom in obilnim deževjem podrlo številna drevesa, veter je poškodoval ostrešja devetih objektov. Vrtec v Logatcu je poplavila meteorna voda, poplavilo je tudi industrijski objekt. Strehe je odkrivalo tudi na območju Vrhnike, kjer je padala toča v velikosti oreha in povzročila precej škode na kmetijskih pridelkih. Zaradi neurja je brez elektrike ostalo več kot 3500 odjemalcev na Zaplani in Vrhniki ter okoli 2500 na območju Logatca.

Postopno spet vroče

V ponedeljek bo sredi dneva in popoldne na Primorskem pretežno jasno, drugod bo občasno nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.

V torek bo večinoma sončno, le v vzhodni Sloveniji zjutraj in dopoldne bolj oblačno s kakšno kapljo dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo povečini sončno in spet bolj vroče. V popoldanskem času bodo nastale posamezne nevihte. Požarna ogroženost ostaja

V občinah Kanal, Brda, Šempeter - Vrtojba, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna je uprava za zaščito in reševanje preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Medtem opozorilo, ki je bilo razglašeno 5. avgusta, ostaja v občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko. V teh občinah je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, med drugim kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja v teh občinah še izvajala poostren nadzor.

G. C.