Video: Na dopust v gore in na morje tudi s štirinožnimi prijatelji

Leta 2015 je bilo pri nas registriranih več kot 221 tisoč psov. Foto: Pixabay V hribih moramo psu priskrbeti dovolj vode in hrane. Foto: BoBo Tudi na Obali je vedno več do psov prijaznih ponudnikov. Foto: BoBo

V Sloveniji vedno več registriranih psov

28. junij 2018 ob 18:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Ali veste, na katerih priljubljenih izletniških točkah v Sloveniji so dobrodošli tudi štirinožni prijatelji? S psom se lahko odpravite na večino planinskih poti, dolgčas pa vam z njimi ne bo niti ob morju.

Če se boste v poletnih mesecih na pot odpravili s psom, ne pozabite, da morate imeti s seboj dovolj vode, da mora biti pes med vožnjo v avtomobilu primerno zavarovan in da ga ne smete puščati v razgretem vozilu.

Sicer pa se zadnja leta število psov v Sloveniji povečuje. V Centralnem registru psov, ki ga vodijo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bilo leta 2015 pri nas registriranih nekaj več kot 221 tisoč psov. Leto pozneje že skoraj 4 tisoč več. Lani pa je bilo v Sloveniji po uradnih registrih, verjetno jih je neuradno še več, skoraj 300 tisoč psov.

Planinske poti do psov prijazne

Planinska sezona se je začela in predvsem ob koncih tedna v hribih že mrgoli planincev. Številni se v gore odpravijo s psi, ki pa morajo biti vzgojeni, navajeni ljudi in drugih živali. Večina planinskih poti je dostopna štirinožnim prijateljem, v planinske koče pa uradno ne smejo.



Vodnik PZS-ja Žiga Macedoni in njegova bernska planšarka se vsako leto okoli 40-krat povzpneta na hribe in gore, najpogosteje pozimi. S pohodništvom sta se začela ukvarjati postopoma, do danes pa sta med drugim osvojila tudi Kredarico. "Psa moramo v bistvu že od same mladosti, nekje od 4. do 5. meseca starosti privajati na ta gorski svet, da se razvijajo vse njegove mišice in kosti," je pojasnil za Televizijo Slovenija.

"Ko vzamemo psa v hribe, moramo seveda mi zanj vzeti vodo, kakšne priboljške, če gre za daljše ture, tudi hrano. Seveda nepogrešljiv oziroma obvezen je povodec," še dodaja.

Dobra oskrba tudi ob morju

Na štirinožne prijatelje pa niso pozabili niti ob morju in so do turistov, ki prihajajo s psi, vedno bolj prijazni. "Imamo ponudnike, ki se prilagajajo temu ciljnemu segmentu in imajo ponudbo za te goste, medtem ko so tudi ponudniki, ki ne dovolijo vstopa živali," je dejal Igor Novel, direktor turističnega združenja Portorož.

Ponudnikov, ki vidijo v tem novo turistično ponudbo, je vedno več. V Portorožu je tako skoraj ducat hotelov, v katerih so psi dobrodošli, posebej do njih prijazne pa so tudi nekatere plaže: ena je pri Delamarisu, druga je pod Belvederjem, povsod drugje pa se psi lahko kopajo, razen če je izrecno prepovedano.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku Televizije Slovenija.

P. B., Sabina Francek Ivović, Klementina Mikolič (TV Slovenija)