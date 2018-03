Video: Slon, ki "kadi", bega in vznemirja znanstvenike

Oglje lahko služi kot odvajalo

27. marec 2018 ob 14:09

New Delhi - MMC RTV SLO

Znanstvenike po vsem svetu vznemirja posnetek slona, živečega v divjini v Indiji, ki stoji ob ognju in vdihava dim, tako da je videti, kot da kadi.

Nenavadno početje slona je že aprila leta 2016 v gozdu Nagarhole posnel indijski znanstvenik Vinay Kumar, ki deluje v okviru organizacije za zaščito divjih živali. Posnetek je dolg 48 sekund, a v medije ga je poslal šele zdaj, "saj se mu do zdaj ni zdel nič posebnega", piše BBC.

"To je prvi znani videoposnetek takšnega obnašanja slonov. Strokovnjaki so zmedeni, saj ne vedo, kaj naj bi to pomenilo," so zapisali pri organizaciji. Kumar je pojasnil, da je tisti dan zgodaj odšel gozd, da bi preveril delovanje kamer, s katerimi so želeli posneti tigre. A nenadoma je okoli 50 metrov stran od točke, na kateri je stal, opazil slonico, ki je z rilcem v usta nesla nekaj oglja, ki je ostalo na ognjišču, nato pa puhnila ven oblak dima. "Videti je bilo, kot da slonica kadi," je dodal Kumar.

Strokovnjak za slone Varun R Goswami je ob ogledu posnetka dejal, da je skoraj zagotovo žival namenoma zaužila oglje, saj je videti, kako z rilcem brska po pogorišču. Dim je nato pihnila skozi rilec, preostanek oglja pa zaužila.

"Slon je oglje, ki ostane od gozdnih požarov ali udarov strel, verjetno zaužil iz zdravstvenih razlogov, saj sicer nima veliko hranilne vrednosti, lahko pa služi kot odvajalo," je dejal Goswami.

V Indiji živi več kot 27.000 azijskih slonov, kar predstavlja okoli 60 odstotkov vse svetovne populacije.

Posnetek si lahko ogledate spodaj.

A. P. J.