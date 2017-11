Video: Zaradi snega in burje težave na cesti, brez elektrike ostalo več tisoč ljudi

Na pot pravočasno in z zimsko opremo

13. november 2017 ob 07:48,

zadnji poseg: 13. november 2017 ob 12:39

Ljubljana

Zapadli sneg ponekod povzroča težave v cestnem prometu, zaradi zdrsa tovornih vozil je bila tako več ur zaprta primorska avtocesta. Dars ima na terenu vse razpoložljive ekipe.

Družba za avtoceste RS (Dars) ima na terenu vse razpoložljive ekipe. Prvo tovorno vozilo, ki je zdrsnilo na primorski avtocesti, je bilo domače registracije, zdrs pa se je zgodil, ko je vozilo za plužno skupino. Torej je bilo očitno brez ustrezne zimske opreme, so pojasnili in dodali, da so z izločanjem začeli, ko je bilo to upravičeno.

Zaradi zdrsov tovornih vozil je bila tako od 7. ure zaprta primorska avtocesta med priključkoma Razdrto in Senožeče v obe smeri. Na primorski avtocesti sedaj izločajo priklopnike in polpriklopnike pred počivališčem Ravne in Povir proti Ljubljani, na primorski avtocesti proti Kopru pa pred Vrhniko. Ekipe si prizadevajo v čim krajšem možnem času vzpostaviti razmere, da bo promet lahko znova varno stekel. Pri tem jim pomagajo tudi policijske enote. So pa ob tem na Darsu izpostavili, da so razmere na območju med Senožečami in Razdrtim ekstremne.

Pri Ravbarkomandi je nastal približno 6 kilometrov dolg zastoj, nič bolje ni na vzporedni regionalni cesti, ki prav tako ni prevozna. Velike težave povzročajo vozniki tovornjakov, ki se ne odmikajo vozilom na nujni vožnji. (Posnetek spodaj).

Kot smo poročali, je Dars že včeraj opozoril na mogoče težave zaradi sneženja predvsem na primorski avtocesti, Arso pa je zaradi močne burje izdal oranžni alarm.

Ljubljane sneg ni presenetil

Sneg je v zgodnjih jutranjih urah pobelil tudi prestolnico. Ljubljanska zimska služba je s posipanjem cest začela ob 5.30, je pojasnil vodja posipanja Enver Kerič. Posuli so že okoli 80 ton materiala, nadaljujejo pa čiščenje površin za pešce. Dežurna služba je bila v pripravljenosti od nedelje zvečer, zato jih sneg ni presenetil.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) po nižinah od večjih mest sneži le v Ljubljani z okolico, v Novem mestu, Celju in Mariboru pa dežuje.

Burja do 150 kilometrov na uro

Na primorski hitri cesti med priključkom Selo in razcepom Nanos burja piha med 130 in 150 kilometri na uro in je zaprta za prikolice za kampiranje, hladilnike, vozila s ponjavami in avtobuse.

Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina, kjer burja piha s hitrostjo med 100 in 130 kilometri na uro, je prepovedan promet za prikolice za kampiranje, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalnih cestah Ajdovščina-Selo ter Selo-Ajševica-Vogrsko pa je zaradi burje, ki piha med 80 in 100 kilometri na uro, prepovedan promet za prikolice za kampiranje, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Vipavska dolina z zaporo tretje stopnje

Za promet po Vipavski dolini velja zapora tretje stopnje, to je prepoved za vsa tovorna vozila in avtobuse. Nekaj težav so vseeno imeli s tovornjaki na regionalni cesti Razdrto-Ajdovščina, saj vsi vozniki ne spoštujejo prepovedi vožnje zaradi burje, je pojasnil Vanči Premrl z Cestnega podjetja Gorica (CPG). Ceste so splužene, na delu pa je več kot 40 vozil CPG.

Trenutno sneži na Bovškem, Idrijskem in Cerkljanskem, CPG pluži državne in medkrajevne ceste vse do Brezovice. "Normalne zimske razmere so to, nanje smo bili dobro pripravljeni," je dejal Vanči Premrl in dodal, da so pred začetkom zimske sezone kupili 7000 ton soli, v januarju pa pričakujejo še dodatnih 5000 ton.

Večjih težav zaradi snega in burje sicer ni bilo, na Ajševici so morali s ceste odstranjevati le dve podrti drevesi, pa je povedal vodja regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač.

Težave zaradi vozil brez zimske opreme

Zasnežena je tudi Notranjska in del južne Primorske, je navedel vodja vzdrževanja na Cestnem podjetju Koper (CPK) Karlo Šturm, sneži vse od Kozine proti notranjosti Slovenije, na Postojnskem in Blokah, v Brkinih in Loški dolini. Sneg se oprijemlje cestišča, višina snežne odeje pa je različna, vendar največ do desetih centimetrov.

"Naše plužne in posipalne enote so na terenu. Težave predstavljajo predvsem vozila, ki se na cestah ustavijo zato, ker nimajo zimske opreme. Prvi sneg preseneti voznike, ne pa cestarjev," je še dejal Šturm.



Na prelazu Jezersko so obvezne verige, prav tako tudi na cesti na Pokljuko, na prelazih Radlje, Ljubelj, Korensko sedlo ter Predel pa je obvezna zimska oprema. Cesta Mojstrana-Vrata je zaprta, cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Na prometnoinformacijskem centru voznikom priporočajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme. Vozniki lahko pričakujejo nevšečnosti v prometu, zelo počasen promet, zastoje, izločanje tovornih vozil in daljše potovalne čase.

Ponekod na Gorenjskem se na nekaterih cestah sneg že oprijema vozišča. Največ ga je na cestah na območju Kranjske Gore, kjer se sneg oprijema vozišča od Mojstrane naprej proti Ratečam, sneg je na cesti tudi na območju Jezerskega in proti Ljubelju, na škofjeloškem območju pa na odseku Železniki-Podbrdo. Zahtevne vozne razmere so tudi na preostalih cestah, kjer je cesta mokra in spolzka, je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Kjer se sneg oprijema vozišča, je obvezna zimska oprema, povsod pa je potrebna previdnost in predvsem vožnja z zmanjšano in prilagojeno hitrostjo, povečano varnostno razdaljo, ustreznimi pnevmatikami in tehnično brezhibnim vozilom. Vozniki naj se izogibajo prehitevanjem in naj računajo na daljši čas potovanja, je še opozoril Kos.

Meja sneženja se je spustila do nižin

Padavine so se v jutranjih urah okrepile, meja sneženja pa se je marsikje v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Do večera, ko bodo padavine v glavnem povsod ponehale, bo nad okoli 500 metri zapadlo od 10 do okoli 25 centimetrov snega, po nižinah pa večinoma manj kot 10 centimetrov.

Največ snega bo zapadlo v visokogorju. Predvsem v Julijskih Alpah lahko zapade tudi okoli 50 centimetrov novega snega, tako da se bo povečala nevarnost snežnih plazov.

Na Koroškem podrta drevesa

Podrta drevesa so zjutraj ovirala promet na cesti Podvelka-Ribnica, prav tako se je več dreves podrlo čez cesto v Šmiklavžu v občini Slovenj Gradec, zaradi podrtih dreves je promet oviran na lokalni cesti Prevalje-Šentanel. Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je za vožnjo čez prelaz Radelj obvezna zimska oprema.

Brez elektrike ostalo več tisoč ljudi

Ponekod na Štajerskem imajo težave z dobavo električne energije. Zaradi izpada razdelilne transformatorske postaje Ruše na območju občine Selnica ob Dravi je brez elektrike 122 odjemalcev. Napako odpravljajo delavci Elektra Maribor, kažejo podatki Uprave RS za zaščito in reševanje.

Do izpada dobave električne energije je ponoči prišlo tudi na območju Limbuša. Zaradi napake je bilo brez oskrbe 2749 odjemalcev. Napako so delavci Elektra Maribor odpravili do jutranjih ur. Še največ težav je v Rušah, kjer je brez elektrike ostalo 112 odjemalcev.

Zaradi močne burje in sneženja je okoli 8. ure začelo prihajati do okvar električnega omrežja tudi na več mestih distribucijskega področja Elektra Primorska. Brez električne energije je ostalo tudi 812 odjemalcev na področju Ajdovščine ter v krajih Vogrsko, Bilje, izpade električne energije odpravljajo tudi na območju Postojne. Pravkar so uspešno odpravili napako v kraju Dobravlje, kar pomeni, da ima 200 odjemalcev zopet normalno napajanje z električno energijo.

Na distribucijskem področju Elektra Ljubljana opažajo največ težav v Cerknici in na Uncu. Tam je zaradi podrtega drevja brez elektrike kar 2000 gospodinjstev, so pojasnili.

