Ste vedeli, da je bil prva uradna maskota olimpijskih iger prav jazbečar? Leta 1972 je OI v Münchnu predstavljal pisani Waldi. Foto: EPA VIDEO Jazbečarji dobili svoj muzej

Video: Znamenite kratke tačke in dolg trup dobili prvi muzej na svetu

Kar 2.000 različnih eksponatov na enem mestu

2. april 2018 ob 19:01

München - MMC RTV SLO, STA

Ko gre za pse, ob omembi Nemčije običajno pomislimo na nemške ovčarje. A nemški kinologi so ponosni tudi na jazbečarje, pasmo, ki je danes dobila svoj muzej na Bavarskem.

V muzeju jazbečarja, psa kratkih nog in značilnega dolgega telesa, predstavljajo kot lovskega in družinskega psa. V njem je na ogled več kot 2.000 eksponatov, od kruha v obliki jazbečarja do velikega zlatega kipa tega psa.

Muzej, ki je v Passauu, sta ustanovila ponosna lastnika jazbečarjev, ki sta se do zdaj ukvarjala s cvetličarstvom. Po besedah enega izmed njiju, Josepha Küblbecka, gre za prvi muzej na svetu, posvečen tej pasmi, s partnerjem Oliverjem Storzem pa sta muzejske primerke zbirala več let.

"Temu psu sva želela dati dom. Ta pasma je vse bolj priljubljena, saj je osvojila srca številnih," je pojasnil Küblbeck.

Kimajoči jazbečar je bil uspešnica

Na nekaj več kot 80 kvadratnih metrih si je mogoče ogledati najrazličnejše eksponate z jazbečarji - od znamk in umetniških slik do lutk, obeskov za božično drevo, odpiračev za steklenice in figuric iz porcelana.

Posebno mesto pa ima v 70. letih prejšnjega stoletja izjemno priljubljen model "jazbečarja, ki kima", s kakršnimi so številni Nemci nekoč krasili armaturne plošče ali zadnje police v avtomobilih.

Med znanimi ljubitelji jazbečarjev so slikar Pablo Picasso, igralec Marlon Brando, nekdanji ameriški predsednik John F. Kennedy, znanstvenik Albert Einstein in Napoleon.

Priznani lovski psi

Jazbečarje so kot lovske pse uporabljali že v srednjem veku za lov na zajce in jazbece, po čemer so tudi dobili ime. Kljub majhnosti so pogumni psi, ki se ne ustrašijo niti nasprotnikov, ki jih prekašajo tako po višini kot teži. "Jazbečarji so zviti, prijetni, družabni, hitri, inteligentni, trmasti in zvesti," je lastnosti priljubljene pasme opisal Küblbeck.

