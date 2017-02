Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Sredi Celja se ptice zadržujejo na Voglajni, Hudinji in Savinji. Med najpogostejšimi so raca mlakarica (na fotografiji), kormorani in siva čaplja. Foto: BoBo

Vodne ptice so se prisiljene umakniti na jug ali morje

Zakaj ptice prihajajo v mesta, v urbana naselja?

4. februar 2017 ob 13:48

Celje - MMC RTV SLO

Letošnja zima je postregla z izredno nizkimi temperaturami. Posledično so zamrznile vse stoječe in tudi nekatere tekoče vode, kar je za ptice (včasih) zelo neugodno.

Vodne ptice so se zdaj prisiljene umakniti bodisi na jug bodisi na morje. Tiste, ki so ostale, so si poiskale redke vode, ki niso zamrznile. Tudi manjše potoke in reke, kjer običajno niso pogoste oziroma niti niso številne.

Sredi Celja se ptice zadržujejo na Voglajni, Hudinji in Savinji. Med najpogostejšimi so raca mlakarica, kormorani in siva čaplja. Zelo zanimiv je veliki žagar, vrsta race, ki ima rdeč kljun, zeleno ali rjavo glavo - odvisno od spola - ter čopko. Zadržuje se na vodi, kjer si išče ribe. Je pa to vrsta, ki jo lahko vidimo v tem času v Celju, medtem ko se v drugih letnih časih umaknejo v svoja gnezdišča, tudi daleč nazaj na sever.

Zakaj ptice prihajajo v mesta, v urbana naselja? Tukaj najdejo ugodne pogoje. Kot prvo je to zagotovo odprta površina vode, ki ni zaledenela, najdejo dovolj hrane, in pa tudi ugodnejša je mikroklima glede na okolico.

VIDEO Vodne ptice pozimi

M. L., Milan Vogrin