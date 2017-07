Vračajo se vroči dnevi

Vročina do prihodnjega ponedeljka

17. julij 2017 ob 10:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ponedeljkovo jutro je bilo zelo sveže, saj so ponekod temperature padle pod pet stopinj Celzija. Toda že s torkom se bo vrnil niz vročih dni.

Ponedeljkovo jutro je bilo zelo sveže, v Babnem Polju in Novi vasi 2, Jezersko 4, Rateče 5, Ilirska Bistrica 6 stopinj Celzija, so sporočili z agencije za okolje (Arso). V Ljubljani je temperatura zjutraj znašala deset stopinj Celzija. Ob jasnem vremenu bodo temperature čez dan zrasle v razponu 24-29 stopinj Celzija.



V prihodnjih dneh pa bo temperatura v Ljubljani zjutraj dosegla 18 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele čez 30 stopinj. Že jutri bo razpon najvišjih znašal med 27 in 32 stopinj Celzija. Tudi v sredo, četrtek in petek bo sončno in vroče. Ob tem v popoldanskem času ni izključena možnost vročinskih neviht, napoveduje Arso. Vročina se bo proti koncu tedna še stopnjevala, s tem pa tudi pogostost neurij.

Prihajajoči niz vročih dni naj bi bil že tretji vročinski val letos, saj naj bi se temperature pod 30 stopinj Celzija spustile šele s prihodnjim tednom. Prvi letošnji val se je začel 18. junija in že deset dni po koncu se je začel drugi val, ki se je sprostil sredi prejšnjega tedna. Da bo to poletje nadpovprečno vroče, je Arso napovedal že maja.

Al. Ma.