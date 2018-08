Vremenoslovci napovedujejo nevihtno popoldne, mogoči tudi močni nalivi

Močan veter je lomil drevesa in odkrival strehe

2. avgust 2018 ob 08:42,

zadnji poseg: 2. avgust 2018 ob 14:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Neurje z močnim vetrom, ki je v sredo zvečer zajelo del Slovenije, je povzročilo precej nevšečnosti na Dolenjskem, saj je veter odkrival strehe in podiral drevesa.

Neurje z močnim vetrom je zajelo tudi območje Dobrunj, Sostra, Podmolnika in Sadinje vasi v Ljubljani. Gasilci so na več lokacijah odstranili dve drevesi z dveh hiš, dve drevesi z elektrovoda in telekomunikacijskih vodov in tri drevesa s cest. Prekrili so tudi strehe štirih hiš in kozolca.

Na terenu so bili tudi delavci Elektra Ljubljana. Zaradi podrtih električnih drogov je bilo brez elektrike približno tri ure okoli 620 gospodinjstev. V Smledniku pa je strela udarila v dimnik stanovanjske hiše in razkrila del strehe.

Uprava za zaščito in reševanje poroča o številnih podrtih drevesih na območju Novega mesta, ki so ovirala promet. V Novem mestu je drevo padlo na osebno vozilo. Prav tako so morali gasilci s ceste odstraniti kozolec, ki se je podrl zaradi vetra, pri tem pa je padel na parkirano vozilo. Poškodovanih ni bilo.

V Novem mestu je zaradi udara strele nastala večja škoda tudi na fasadi večstanovanjskega objekta, močan veter pa je odkril okoli 80 kvadratnih metrov ostrešja stanovanjskega objekta. Težave je povzročala tudi meteorna voda, ki je zalivala stanovanjske in poslovne prostore.

V Mariboru in Slovenski Bistrici je veter odkrival strehe stanovanjskih hiš, v Šentjanžu nad Dravčami v občini Vuzenica pa je zaradi strele zagorelo gospodarsko poslopje, ki je skoraj v celoti pogorelo.

Četrtek bo soparen

Četrtek bo na Primorskem večinoma sončen, drugod pa bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo nevihte, ki bodo pogostejše na vzhodu države, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso). Mogoči bodo močnejši nalivi. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod v notranjosti vzhodni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem od 32 do 36 °C.

Vročina lahko povzroči različne težave

Zaradi velike toplotne obremenitve, predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih, na nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja (NIJZ) opozarjajo, da lahko vročina škoduje zdravju, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva.

Vročina najbolj prizadene starejše in otroke, bolnike s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetike, bolnike z obolenji ledvic, bolnike z duševnimi motnjami ter nepokretne. Bolj ogrožene so tudi osebe s socialno-ekonomskimi problemi in osebe, ki so dodatno izpostavljene nekaterim dejavnikom iz okolja, med drugim delavci, ki delajo na prostem in prebivalci mest, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave, na primer kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico ali vročinsko kap. Omenjene težave, tako NIJZ, je mogoče preprečiti z umikom v senco ali v hladnejše prostore.

Poleg tega NIJZ svetuje, naj ljudje omejijo telesne dejavnosti na prostem na jutranje in večerne ure in uživajo lažje prebavljivo hrano v manjših obrokih ter dovolj tekočine. Ob tem tudi opozarjajo, da v vročini živih bitij nikoli ne smemo puščati v parkiranem avtomobilu ter tudi na vestno uporabo zaščite pred soncem.

G. C., Al. Ma.