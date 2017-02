Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Še vedno narašča tudi reka Vipava, ki se lahko danes še razlije v manjšem obsegu v zgornjem in spodnjem toku. Foto: Mojca Dumančič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vremenoslovci opozarjajo na burjo in narasle vode

Na Primorskem bodo sunki vetra dosegli med 100 in 120 km/h

6. februar 2017 ob 08:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Burja na Primorskem, ki bo sredi dneva še zmerna, se bo popoldne in zvečer krepila, opozarjajo vremenoslovci in dodajajo, da bodo sunki vetra dosegali hitrosti do 120 kilometrov na uro.

V drugem delu noči na torek bo začela slabeti, so še zapisali na Agenciji za okolje in dodali, da bo drugod po državi oblačno s padavinami, ki bodo popoldne od severozahoda postopno slabele. Meja sneženja bo večinoma na okoli 500 metrih nadmorske višine, ponekod pa se bo ob močnejših padavinah spustila tudi do nižin. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Zaradi novih padavin je reka Ljubljanica ponoči znova zmerno narasla in se razliva na območjih vsakoletnih poplav na Ljubljanskem barju. Čez dan se bo naraščanje ustalilo. Narašča tudi reka Vipava, ki se lahko danes še razlije v manjšem obsegu v zgornjem in spodnjem toku.

Ob današnjih padavinah, ki se bodo počasi pomikale proti vzhodu, bodo reke in manjši vodotoki po državi še naraščali, opozarjajo hidrologi agencije za okolje in dodajajo, da lahko danes in v torek zjutraj posamezni vodotoki zlasti v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji porastejo preko opozorilnih pretokov in se razlijejo.

T. K. B.