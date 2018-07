Vremenoslovci opozarjajo na možnost krajevnih neurij s točo

Plohe in nevihte se obetajo tudi v petek

26. julij 2018 ob 09:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Čez dan in deloma zvečer je po vsej državi povečana verjetnost za nastanek krajevnih neurij z močnimi sunki vetra ali nalivi, ni pa izključen niti pojav toče, opozarjajo na agenciji za okolje.

Vreme bo sicer delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, ob morju do 30 stopinj Celzija. Posamezne nevihte se bodo zlasti na vzhodu nadaljevale tudi v noči na petek.

Konec tedna bo sončno

V petek pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v drugi polovici dneva. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 15 do 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.

V soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo šle navzgor, so napovedali na agenciji.