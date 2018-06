Vremenoslovci opozarjajo na možnost krajevnih neurij

Sprememba vzorca vremena

8. junij 2018 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vremenoslovci opozarjajo, da se bo spremenil vzorec vremena. Po delno jasnem jutru in dopoldnevu se bodo popoldne začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle tudi v večer in v noč na soboto. Možna bodo tudi krajevna neurja.

Razvoj neviht bo intenzivnejši, pomikanje hitrejše, zajamejo lahko večja območja kot v preteklih dneh, je opozorila agencija za okolje (Arso).

V soboto zjutraj bo še nastalo nekaj ploh, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, možna bo še kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in poletno toplo. Zapihal bo jugozahodni veter.

Po napovedih Arsa bodo tako dnevi z najmanjšo možnostjo neviht in popoldansko temperaturo blizu 30 stopinj nedelja, ponedeljek in torek.

