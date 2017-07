Poudarki Pri uporabi ognja v naravnem okolju je treba ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Vročina bo vztrajala do prihodnjega tedna, ko bo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami in nevihtami. Foto: BoBo Sorodne novice Vračajo se vroči dnevi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vroči dnevi bodo vztrajali do ponedeljka

V južni Sloveniji povečana možnost za nastanek požarov

19. julij 2017 ob 16:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sloveniji se do začetka prihodnjega tedna po nižinah obeta velika toplotna obremenitev. Na upravi za zaščito in reševanje opozarjajo pred povečano možnostjo nastanka požara v naravnem okolju.

Zelo velika verjetnost za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju je po podatkih agencije za okolje (Arso) na območju Bele krajine, Brkinov, Dolenjske, Kočevskega, Obale, Pomurja, Spodnjega Posavja in Zgornjesavskega.

Stanje povečane možnosti požara bo trajalo do prvih obilnejših padavin, do katerih bo prišlo predvidoma v začetku prihodnjega tedna, ko se obeta delno do pretežno oblačno vreme z nevihtami. Do ponedeljka pa bo Slovenijo zajelo sončno in vroče vreme z občasno možnostjo vročinskih neviht.

Pri uporabi ognja v naravnem okolju je treba ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja, še svetuje uprava za zaščito in reševanje. Prav tako ob vetru kurjenje ni dovoljeno oz. je treba ogenj pogasiti. Prepovedano je kurjenje odpadkov in vsakršno požiganje ter odmetavanje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki v naravnem okolju lahko povzročijo požar.

L. L.