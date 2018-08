Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vročina bo po napovedi Arsa vztrajala do vključno petka, ko bomo našteli 14 zaporednih vročih dni. Foto: Reuters Vročina najbolj prizadene starejše in otroke ter bolnike z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja. Med bolj ogroženimi zaradi vročine so tudi delavci, ki delajo na prostem, in prebivalci mest. Foto: Reuters Dodaj v

Vročina ne bo pojenjala, vsaj do petka nad 30 st. Celzija

Konec tedna rahla osvežitev

7. avgust 2018 ob 07:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sončno vreme z visoko temperaturo bo vztrajalo do petka. V noči na soboto vremenoslovci napovedujejo osvežitev, a termometer bo še kazal okoli 30 stopinj Celzija. Trenutno se hladnejša fronta napoveduje sredi prihodnjega tedna.

Do petka bodo temperatura ves čas dosegala do 35 stopinj Celzija. Če je danes še mogoča kakšna posamezna nevihta, bosta sreda in četrtek suha, nove padavine se pričakujejo znova v petek popoldne. Prešla nas bo namreč fronta, ki bo prinesla nekaj osvežitve, a temperatura bo vztrajala okoli 30 stopinj Celzija.

Veliko toplotno obremenitev bodo občutili predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih, od srede velja oranžna stopnja pripravljenosti. Najtopleje pa bo na Goriškem – do 35 st. Celzija. Do vključno petka bomo našteli 14 zaporednih vročih dni.

Sredi prihodnjega tedna pa bi nas po trenutnih napovedih lahko prešla nova fronta, ki bi dokončno odnesla visoke temperature. Vendar je za natančne napovedi še prezgodaj.



Hrana se hitreje pokvari

Še vedno torej niso odveč opozorila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da med največjo močjo sonca med 10. in 17. uro poiščimo senco, se zavarujemo s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili in z zaščitno kremo z zaščito pred UVA- in UVB-žarki z zaščitnim faktorjem najmanj 30. Opozarja tudi, da se v vročini hrana hitreje pokvari, zato bodimo pozorni na njeno varnost in pravilno ravnanje z njo.

Poskrbite za živali

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin medtem lastnike živali in prevoznike znova opominja, da kadar je žival izpostavljena zelo visokim temperaturam lahko pride do resnih okvar njenega zdravstvenega stanja. Žival moramo pri vročinskem valu nemudoma premakniti v zračen prostor ali senco in jo ohlajati z vodo, ko pa žival žival ohladimo, poiščemo najbližjo veterinarsko pomoč.

