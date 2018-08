Vročinski rekordi po Evropi: ledeniki se topijo, požari divjajo

Kalifornija še naprej gori

5. avgust 2018 ob 17:06,

zadnji poseg: 5. avgust 2018 ob 17:36

Lizbona,Sacramento - MMC RTV SLO, Reuters

Praktično celotna Evropa opaža vročinske rekorde, nič kaj boljše pa ni tudi na zahodu ZDA, kjer se v Kaliforniji še vedno bojujejo s smrtonosnimi gozdnimi požari.



Temperature na Portugalskem, kjer je bilo stanje na stari celini najbolj nevzdržno, so sicer danes za odtenek padle, a na jugu države že tretji dan divja gozdni požar, s katerim se bojuje 800 gasilcev in 12 letal.



Vročinski val je zajel celotno Evropo, od Švedske na severu do Grčije na jugu, kjer je prejšnji mesec v gozdnem požaru umrlo 91 ljudi.

Po nekaterih delih Portugalske so se temperature ta teden povzpele na nevzdržnih 47 stopinj Celzija, kar je le malenkost manj od portugalskega zgodovinskega rekorda 47,3 stopinje in evropskega 48 stopinj Celzija, kolikor so namerili v Atenah leta 1977.

V Lizboni se je temperatura v soboto povzpela na rekordnih 44 stopinj Celzija, pri tem pa skoraj povsem izpraznila ulice prestolnice, na katerih se običajno kar tre turistov. Lokalni temperaturni rekordi so padali tudi drugod po državi.

Evakuirali vaščane

Stanje v državi dodatno zaostrujeta dva večja gozdna požara v hribovitem območju Monchiqueja v južni pokrajini Algarve. Z ognjenimi zublji, ki so pogoltnili že več kot tisoč hektarov gozda, se bori okoli 780 gasilcev, oblasti pa so na pomoč poslale tudi 130 vojakov.

Katastrofalni gozdni požari so lani na Portugalskem zahtevali kar 114 življenj, zato so oblasti letos pohitele z evakuacijami vaščanov v okolici Monchiqueja.

Gori tudi v osrednji pokrajini Estremoz blizu španske meje. Pri tem je bilo poškodovanih šest oseb, od tega dva huje.

Tudi Španija gori

Portugalski in španski gasilci se družno bojujejo še s požarom, ki je zajel suha drevesa in grmičevje blizu Badajoza na jugozahodu Španije, španske oblasti pa so izdale opozorilo, da je izjemno ogrožena celotna južna pokrajina Extremadura.

Tudi v Španiji se je živo srebro danes povzpelo nad 40 stopinj Celzija. Najtopleje naj bi bilo v jugozahodni pokrajini Extremadura, kjer so namerili 42 stopinj. V soboto so na jugu Španije namerili 44 stopinj Celzija. Prejšnji teden so zaradi visokih temperatur v Španiji umrli trije ljudje.

Vroč zrak iz severne Afrike je na Iberski polotok prinesel najhujši vročinski val po letu 2003.

Vročina pesti tudi Francijo, kjer oblasti opozarjajo, da bi temperature na jugu države lahko dosegle 40 stopinj Celzija. Opozorilo pred vročino so izdali v 67 departmajih od skupno 101. Sobota je bila najbolj vroč dan po morilskem vročinskem valu leta 2003, ko je umrlo več deset tisoč ljudi, večinoma starejših.

Zaradi vročine so morali v Franciji v soboto ustaviti tudi štiri nuklearne elektrarne, ki se hladijo z vodo iz rek. Vračanje pretople vode pa bi lahko ogrozilo življenje v rekah. Jedrske centrale so bile zaustavljene tudi danes.

Sever se kuha

Nič kaj boljše pa ni na severu Evrope. Zaradi suše so uničena polja pšenice, zaradi česar so poskočile cene te žitarice na trgu.

Na Nizozemskem so se temperature danes spustile na 25 stopinj Celzija, kar je prava osvežitev po vročinskem valu, zaradi katerega so morali v soboto zapreti nekatere odseke avtocest, ker se je začel topiti asfalt. Se pa država še vedno sooča s hudo sušo, zaradi katere so presahnile nekatere reke in močno prizadela zlasti krompir in koruzo.

Na Švedskem je bil rekordno vroč julij, po delih države pa so divjali gozdni požari. Oblasti na obeh straneh Baltskega morja, tako na Švedskem kot na Poljskem, pa so zaradi cvetenja strupenih alg, ki so se razbohotile zaradi visokih temperatur, izdale opozorilo pred kopanjem.

V Švici zaradi žeje poginja govedo, v Avstriji se topi veličastni ledenik Dachstein, v Londonu trgovinam zmanjkuje ventilatorjev in klimatskih naprav.

Na Grenlandiji grozi, da se bo odlomil tako velik kos ledenika, da bi lahko sprožil cunami, ki bi uničil obalna naselja. In prejšnji teden je Kebnekaise izgubil naziv najvišje gore na Švedskem, potem ko se je stopil vrh njegovega ledenika.

Sedma žrtev požarov v Kaliforniji

Gozdni požar na severu Kalifornije pa je zahteval že sedmo žrtev, potem ko se je peščica preostalih naglo širečih se požarov čez noč razširila za več kot 25 odstotkov.

Ameriški predsednik Donald Trump je Kalifornijo razglasil za območje katastrofe, s čimer bodo prebivalci te zvezne države, podjetja, mesta in okrožja lažje dostopali do zvezdnih sredstev in pomoči.

Čeprav se Kalifornija vsako leto bojuje z gozdnimi požari, pa so letos do začetka avgusta požgali že več površin kot običajno, je povedal Ken Pimlott iz kalifornijske požarne uprave. "Sezona požarov se šele zares začenja, pa čeprav se zdi, da smo že na vrhuncu," je povedal.

Do konca prejšnjega tedna so kalifornijski gozdni požari požgali že okoli 117.300 hektarjev površin, kar je več kot dvakrat več od povprečja.

K. S.