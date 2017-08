Vročinski val bo danes dosegel vrhunec, v Podravju že bijejo plat zvona

Možnost temperaturnih rekordov

4. avgust 2017 ob 08:53

Ljubljana - STA

Četrti vročinski val tega poletja bo danes v notranjosti Slovenije dosegel vrhunec. Najvišja temperatura se bo povzpela do 40 stopinj Celzija. Na Primorskem bo najbolj vroče v soboto.

Zaradi vročinskega vala bo tretja oziroma rdeča stopnja vremenske ogroženosti po podatkih agencije za okolje (Arso) veljala po skoraj celotni državi. Druga oziroma oranžna stopnja ogroženosti bo veljala le za severozahodno Slovenijo. Mogoče bodo ponekod padli temperaturni rekordi.

Arso je rdečo stopnjo vremenske ogroženosti po večjem delu države razglasil že v četrtek, ko so sredi dneva ponekod namerili tudi 40 stopinj Celzija, pozno popoldne pa je bila na merilnih mestih Nova Gorica ter Otlica v Trnovskem gozdu presežena še opozorilna koncentracija ozona.

Zaradi visokih temperatur in toplotne obremenitve na Arsu sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci. Prav tako odsvetujejo velike telesne napore na prostem. Priporočljivo je uživati lahko hrano in piti dovolj tekočine. Zelo visoka temperatura bo močno vplivala na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije.

Vročinski val povzroča tudi v Podravju

Vročinski val in ekstremne sušne razmere so se te dni začele zaostrovati tudi v Podravju, kjer so v nekaterih delih lokalne padavine stanje sicer začasno popravile, a so se kmetijska tla zaradi vročine v nekaj dneh spet izsušila. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor od države pričakujejo, da se bo na težave kmetov pravilno in pravočasno odzvala. Velike izpade pridelka v Podravju ugotavljajo predvsem pri vrtninah na prostem, kjer ni namakalnih sistemov, manj škode je pri žitaricah, ki so pravočasno zaključile svojo rastno fazo in vegetacijo. Ker gre v regiji za izrazito živinorejsko območje, je pomembno tudi stanje travinja, a so razmere precej odvisne od strmosti, podlage in območja, kjer raste. Okrog hribovja in obmejnega pasu z Avstrijo je bilo padavin nekaj več, južneje in vzhodneje na ptujsko-ormoškem območju pa so težave bistveno večje.



Osvežitev v nedeljo

V noči na soboto bo naše kraje dosegla šibka hladna fronta, zato bo v soboto v notranjosti države za nekaj stopinj manj. Povečala pa se bo vlažnost zraka, zato bo bolj soparno. Drugače bo zaradi šibke burje na Primorskem, kjer bo bolj suho in okrog 38 stopinj Celzija.

Vročina bo v nedeljo počasi popuščala. Zaradi pregretosti ozračja in menjave zračne mase so konec tedna možna tudi neurja, še napoveduje Arso.

Sicer pa letošnje leto po pojasnilih Arsa kaže, da bo suša blizu ali celo na vrhu lestvice najmočnejših v državi. V zadnjem tednu so se sušne razmere okrepile na vseh koncih Slovenije, predvsem pa na jugovzhodu, kjer suša vztraja že od junija.

Al. Ma., B. R.