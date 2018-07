Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Po poročanju javne radiotelevizije CBC je samo v Montrealu do petka zvečer umrlo 28 ljudi. Foto: Reuters Prebivalci se poskušajo ohladiti na različne načine. Foto: Reuters Sorodne novice Vročinski val v Kanadi seje smrt, najmanj 33 mrtvih Dodaj v

Vročinski val v Quebecu zahteval več kot 50 življenj

Vročino spremlja visoka vlažnost

7. julij 2018 ob 17:20

Montreal - MMC RTV SLO, STA

Provinca Quebec na vzhodu Kanade je pod udarom enega najhujših vročinskih valov, s katerim so zdravstvene oblasti povezale več kot 50 smrti.

Temperatura je ob visoki stopnji vlage dosegla 34 stopinj Celzija, kar je deset stopinj nad običajnimi temperaturami na tem območju v tem letnem času. Število smrtnih žrtev se je zaradi vročine stopnjevalo vsak dan, večina pa je bila starih med 50 in 85 let in je imela kronične fizične ali duševne zdravstvene težave.

"Povečanje števila žrtev je bilo pričakovano zaradi posledic, ki jih ima vročina za telo, predvsem pri starejših in tistih s kroničnimi boleznimi, ter zaradi vročine, ki se je nakopičila v zgradbah," so sporočili z ministrstva za zdravje.

Ljudi so pozvali, naj pijejo veliko vode, zmanjšanje fizično aktivnost in poiščejo klimatizirane prostore ali senco. Oblasti so prebivalcem tudi naročile, naj pazijo na starejše oziroma slabotne prijatelje in sosede.

Vročina se poslavlja

Ozračje se je medtem ohladilo, vročinski val se po tednu dni poslavlja, v prihodnjem tednu naj bi se temperature spustile pod 30 stopinj Celzija, tudi vlažnost naj ne bi bila več tako visoka. Tokratna vročina je trajala še dva dni dlje kot podoben val leta 2010, ki je bil najbolj vroč v Quebecu v zadnjih 60 letih in so ga povezali s skupno 280 smrtmi meseca julija.

V zadnjih dneh so opozorila zaradi vročine izdali tudi v sosednji provinci Ontario.

J. R.