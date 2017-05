Vse več tožb zoper avstrijski Verbund zaradi poplav Drave leta 2012

Verbund v Celovcu toži Slovenijo

9. maj 2017

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Zaradi posledic poplav Drave leta 2012 sta tožbe proti Verbundu vložila še Adriatic Slovenija za pol milijona evrov ter zasebna lekarna iz Dupleka, ki zahteva 40.000 evrov. Tožb je še veliko.



S prvimi obravnavami tožb zoper družbo Verbund, ki upravlja hidroelektrarne na Dravi v Avstriji, so na mariborskem okrožnem sodišču začeli februarja, a so jih vse po prvem naroku preložili za nedoločen čas zaradi tožbe Verbunda zoper Republiko Slovenijo na sodišču v Celovcu. Nekaj zadnjih predvidenih narokov so celo preklicali, saj se je sodišče želelo najprej seznaniti z vsebino te tožbe, da bi ugotovili, ali gre za sorodno zadevo, ki bi lahko vplivala na postopke na slovenskih sodiščih.



Zdaj je sodišče to tožbo prejelo in jo na tokratnem prvem naroku v tožbi zavarovalnice Adriatic Slovenica zoper Verbund tudi vložilo v sodni spis. Kakšne posledice bo ta tožba imela, zaenkrat še ni znano. Glavna obravnava je bila namreč po uradnem začetku preložena za nedoločen čas, med drugim tudi zaradi možnosti preučitve obsežnega dokaznega gradiva na obeh straneh.

V postopku tudi Dravske elektrarne Maribor

Kljub nasprotovanju odvetnikov Verbunda je sodnica dopustila, da se v postopek vključijo tudi Dravske elektrarne Maribor (DEM), saj naj bi se Verbund poskušal razbremeniti odgovornosti za nastalo škodo ob poplavah leta 2012 tudi s sklicevanjem na neustrezno ravnanje slovenskih hidroelektrarn. Na tokratnem naroku predstavniki DEM-a sicer še niso bili prisotni.

Da bi dokazala svoj prav, je družba Verbund Hydro Power GmbH oktobra 2015 v Celovcu vložila negativno ugotovitveno tožbo proti Republiki Sloveniji, s katero želi dokazati, da ni odgovorna za škodni dogodek na Dravi. S to t. i. torpedo tožbo je Verbund po nedavnem pisanju časnika Večer prehitel slovensko pravobranilstvo in postavil slovenska sodišča v neugoden položaj. Četudi bi namreč slovenski sodniki razsodili v prid slovenskim oškodovancem, bi - če bi bil pred avstrijskim sodiščem Verbund prepoznan kot nedolžen - to pomenilo, da slovenskih sodb v Avstriji ne bi mogli izvršiti.

Slovenski oškodovanci v novembrskih poplavah leta 2012 tožijo Verbund za skupno 103 milijone evrov. Trdijo, da je poplave povzročil Verbund z nenadnim izpustom prevelikih količin vode iz akumulacijskih jezer, a Avstrijci na to nikakor ne pristajajo.

