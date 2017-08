Vsi bi radi svojo Hedwig - zaradi Harryja Potterja se sovam slabo piše

Za sovo je treba odšteti okoli 20 evrov

14. avgust 2017 ob 12:26

London - MMC RTV SLO

Fenomen Harryja Potterja je podrl založniške in filmske rekorde, povzročil pa je še eno nadvse nepričakovano stvar - v Aziji si vse več ljudi želi imeti za svojo domačo žival sovo, podobno, kot je imel mali čarovnik Hedwig.

V Indoneziji in Indiji tako v zadnjem desetletju narašča nezakonita trgovina s sovami, zato okoljevarstveniki opozarjajo, da bi lahko ta pojav sove pripeljal do roba izumrtja, piše Guardian. Znamenita snežna sova Hedwig, ki je bila zvesta spremljevalka Harryja Potterja v več filmih, je namreč tako navdušila Azijce, da so popolnoma ponoreli za sovami kot hišnimi ljubljenčki, čeprav gre za živali, ki nikakor niso prilagojene življenju v kletki med štirimi stenami.

Leta 2001, ko je v kinematografe prišel prvi film o nadarjenem čarovniku, so na mnogih ptičjih tržnicah po Indoneziji prodali le nekaj sto sov, leta 2016 pa se je to število povzpelo že kar na 13.000. Sovo si lahko privošči vsaka indonezijska družina, ki pripada srednjemu sloju, saj je zanjo treba odšteti le med 10 in 25 evrov.

Iz narave v kletko

Težava je, ker so bile skoraj vse sove, ki jih razkazujejo in prodajajo na tržnici, ujete v divjini. "Priljubljenost sov kot domačih živali v Indoneziji je tako poskočila, da bi lahko ogrozila obstoj nekaterih vrst, ki v naravi niso tako številčno zastopane," opozarjajo strokovnjaki z univerze v Oxfordu, zato svetujejo tamkajšnjim oblastem, naj sove uvrstijo na seznam zaščitenih ptičjih vrst. Čeprav so morda sove na tržnicah videti prikupne, pa v ujetništvu v večini primerov hitro poginejo, še dodajajo.

Marketinški uspeh izdelkov o Harryju Potterju ni pomenil velike priljubljenosti sov le v Indoneziji, ampak tudi v drugih azijskih državah, kjer so prav tako opazili nenadno veliko povečanje zanimanja za te živali. Nekateri indijski poslanci so tako že pred leti opozorili na posledice, ki so jih knjige in filmi o Potterju imeli za sove v državi. "Mnogi navdušenci nad njegovimi dogodivščinami so postali fascinirani nad sovami in jih začeli množično kupovati svojim otrokom," je dejal poslanec Jairam Ramesh. V Indiji poleg tega sove ubijajo tudi zato, ker verjamejo, da imajo zdravstvene učinke.

V malajskem jeziku, ki ga govori 290 milijonov ljudi na Malajskem polotoku, torej v Bruneju, Maleziji, Singapurju in delih Indonezije, so sovam celo spremenili ime. Medtem ko so včasih tem živalim rekli burung hantu, so zdaj poznane pod imenom burung Harry Potter oziroma ptiči Harryja Potterja. "Prejšnji teden sem obiskal eno izmed tržnic v Džakarti in v pol ure sem naštel več kot 140 sov, ki so čakale na kupce," je dejal raziskovalec Vincent Nijman. Dodal je še, da je v nekem lokalu v Bangkoku opazil dve sovi z imenom Hedwig in Harry, oblečeni kot Harry in Hermiona, ki sta bili na volji za božanje in fotografiranje.

Navdušenje nad sovami se je po izdaji prve knjige o čarovniku pojavilo tudi na Otoku, zato se je takrat oglasila celo avtorica knjig JK Rowling, ki je dejala: "Če je kdo iz mojih knjig sklepal, da bi bila sova najsrečnejša, če je zaprta v majhni kletki in živi v hiši, se je hudo zmotil. Nikoli ni bilo mišljeno, da sove v knjigah o Harryju Potterju posnemajo resnično obnašanje teh živali." Nijman se z njo strinja: "Sove niso dobri hišni ljubljenčki. Pravzaprav nobene divje živali niso."

A. P. J.