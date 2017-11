Vulkan Agung na Baliju izbruhnil prvič po pol stoletja

Zaradi upada turizma za 94 milijonov evrov izgube

Pred izbruhom vulkana Agung na vzhodu Balija so iz okolice evakuirali 140.000 ljudi. Vulkan je bruhal pepel 700 metrov visoko, so sporočili iz indonezijske agencije za naravne nesreče.

Prve prebivalce so oblasti evakuirale že avgusta, ko je vulkan kazal prve znake delovanja, a so se jim nato zaradi nerednega vulkanskega delovanja dovolili vrniti v svoja domovanja. Mnogo ljudi je tako noč pred izbruhom preživelo v zatočiščih v mestnih hišah in templjih na varni razdalji od vulkana, poroča BBC.

V vulkanu poteka podzemni izbruh, do katerega pride, ko magma segreje vodo pod zemeljskim površjem ali na njem, je sporočil tiskovni predstavnik agencije za naravne nesreče.

Zaradi delovanja vulkana Agung je Bali po uradnih izračunih izgubil za 94 milijonov evrov prihodkov zaradi upada turizma in lokalne proizvodnje. Kljub izbruhu sicer niso spremenili voznega reda letal, po podatkih agencije za naravne nesreče pa so priljubljena turistična območja varna.

Na "ognjenem prstanu" pogosto vulkansko delovanje

Ob zadnjem izbruhu Agunga leta 1963 je umrlo skoraj 1.600 ljudi. Podzemni izbruh je v Indoneziji že vodil v katastrofo, in sicer je izbruh vulkana Krakatoa leta 1883 terjal 40.000 življenj. Območje Indonezije leži na tihooceanskem "ognjenem prstanu", kjer je zaradi stika tektonskih plošč vulkansko in potresno delovanje pogosto.

