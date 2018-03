Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Uporabniki družbenih omrežjih že ves dan objavljajo fotografije oranžno zasneženih pobočij. Foto: Instagram Dodaj v

Vzhod Evrope presenetil oranžni sneg

Pesek iz Sahare, pomešan s snegom

25. marec 2018 ob 19:54

Soči - MMC RTV SLO

Prebivalce vzhodnih evropskih držav je presenetil oranžen sneg - obarvan s peskom iz Sahare.

Uporabniki družbenih omrežij že ves dan objavljajo oranžne zasnežene poljane in smučišča v Rusiji, Bolgariji, Ukrajini, Romuniji in Moldaviji, prizore pa primerjajo z apokalipso in Marsom.

"Smučamo na Marsu, apokalipsa zdaj," je zapisala ob spremljajoči fotografiji ena izmed smučark v Sočiju.

Kot pojasnjujejo vremenoslovci, ta posebni pojav povzročajo peščeni viharji iz Sahare, ki se zmešajo s snegom in dežjem. Tokratni peščeni vihar je bil tako velik, da ga je mogoče videti tudi na Nasinih fotografijah iz vesolja.

Fenomen se zgodi približno enkrat na pet let, a tokrat je koncentracija peska višja kot običajno, prebivalci prizadetih območij pa se pritožujejo, da imajo polna usta peska.

K. S.