WMO: Koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju rekordno visoka

WMO je del Organizacije združenih narodov

30. oktober 2017 ob 11:59

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je sporočila, da je koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju dosegla novo rekordno vrednost.

Opozorili so, da je treba za uresničitev ciljev pariškega podnebnega sporazuma nujno okrepiti okoljska prizadevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Povprečne globalne koncentracije ogljikovega dioksida so lani dosegle 403,3 delca na milijon, medtem ko so bile leta 2015 pri 400 delcih. To je posledica človeških dejavnosti in vremenskega pojava El Nino," so pri WMO zapisali v letnem poročilu. Vremenski pojav El Nino v Tihem oceanu vpliva na vreme po svetu in je bil lani nenavadno velik.

"Brez hitrih rezov v emisije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov bomo do konca stoletja priča nevarnim dvigom temperature, ki bodo precej nad vrednostjo, določeno v pariškem podnebnem sporazumu," so opozorili.

Globalni podnebni sporazum, ki ga je decembra 2015 v Parizu sklenilo 195 držav ter EU, določa omejitev dviga globalne temperature za največ dve stopinji Celzija do konca stoletja, z željo približati se 1,5 stopinje. Danes ima 197 podpisnic, ratificiralo ga je 169 držav.

O dokumentu poroča tudi Reuters. Stopnja ogljikovega dioksida v številu delcev na milijon (ppm) je stotisoče let znašala med 180 in 280, zdaj pa je na 403,3 ppm, kar je za 45 odstotkov več od predindustrijske dobe. Nazadnje je bila tako visoka tri milijone let nazaj. Takšno stanje bi lahko pripeljalo do zvišanja povprečne temperature za tri stopinje Celzija in dvignilo morja do 20 metrov.

Al. Ma.