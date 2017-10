Z nedeljskim dežjem se poslavlja letošnje babje poletje

V večjem delu države bo predvidoma padlo 20 do 40 litrov padavin na kvadratni meter

21. oktober 2017 ob 13:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po sončnih in toplih dneh v nedeljo s hladno vremensko fronto prihajajo dež in nižje, za jesen bolj značilne temperature.

Sredi dneva se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, temperature bodo segle le do 15 stopinj Celzija, meja sneženja pa se bo do večera spustila na 1200 metrov, pojasnjuje dežurna meteorologinja na Agenciji RS za okolje in prostor (Arso) Veronika Hladnik.

Danes bo še suho in sončno z nekaj jugozahodnega vetra, temperature bodo okoli 20 stopinj Celzija. Na Primorskem in v zahodni Sloveniji bo nekaj več oblačnosti, tam lahko danes že pade kakšna kaplja dežja, a večjih količin ni pričakovati.

V nedeljo pa nas dosegla hladna vremenska fronta, v večjem delu države bo predvidoma padlo 20 do 40 litrov padavin na kvadratni meter, kar pomeni zmerno deževje. "S fronto seveda prihaja tudi nekoliko hladnejša zračna masa, tako da bo nedelja hladnejša - najvišje dnevne temperature le do 15 stopinj Celzija," je napovedala Hladnikova.

Z ohladitvijo in padavinami se bo popoldne zniževala tudi meja sneženja. Bodo pa po napovedih padavine proti večeru že slabele in v noči na ponedeljek v večjem delu države ponehale.

Prihodnji dnevi bodo nekoliko hladnejši

V ponedeljek se bo sredi dneva že začelo jasniti, bo pa ostalo hladneje, kot smo bili vajeni v preteklih dneh. Dnevne temperature bodo okoli 15 stopinj in v ponedeljek in torek bo tudi zaradi severnega vetra bolj sveže. "Pravzaprav bodo temperature primerne letnemu času," je dodala.

Za prihodnji teden kaže, da bo prevladovalo suho vreme, temperature bodo pa verjetno med 15 in 20 stopinj Celzija.

Oktober, ki ga sicer še ni konec, bo verjetno v povprečju nekoliko toplejši od preostalih let, je dejala Hladnikova. Kot je pojasnila, kakšnih rekordov sicer letos ni bilo, je pa bila vseeno kakšnih deset dni temperatura do 25 stopinj Celzija, sploh na vzhodu. "To pa so vseeno kar visoke temperature za ta čas," je ocenila.

Rekordne oktobrske temperature v Sloveniji so sicer še višje - sredi oktobra leta 1970 so imeli v Biljah 28,2 stopinje, v Vedrijanu 28, v Tolminu in Kubedu pa 27 stopinj Celzija.

T. H.