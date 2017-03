Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Omsin je pred dobrima dvema tednoma takole počivala po operaciji, ko je še kazalo, da bo okrevala. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za "pogoltno" želvo Hranilnik usodnih 915 kovancev

Nov mejnik v veterini

21. marec 2017 ob 13:48,

zadnji poseg: 21. marec 2017 ob 13:52

Bangkok - MMC RTV SLO/STA

Na Tajskem so pred kratkim operirali morsko želvo, ki je pojedla 915 kovancev, a je naposled poginila zaradi zastrupitve krvi, so potrdili tamkajšnji veterinarji.

Ekipa veterinarskih kirurgov, ki je na univerzi Čulalongkorn v Bangkoku iz želvinega želodca uspešno odstranila pet kilogramov kovancev, je s posegom dosegla nov mejnik v veterini.

Zdravstveno stanje želve Omsin, kar v tajščini pomeni hranilnik, se je po operaciji izboljšalo. Lahko je celo zaplavala, čeprav predtem ni mogla premikati okončin. Toda stanje se je želvi hitro poslabšalo, veterinarji so v soboto opazili, da močno peša. Ko so pri živali ugotovili, da ima težave s črevesjem, so jo po poročanju DPA-ja operirali še enkrat.

"Poskušali smo, a je nismo mogli rešiti," je povedala veterinarka Nantarika Čansue, ki je dodala, da do zdaj še nikoli niso opravili rentgenskega slikanja pol ohromljene želve.

Želva Omsin je bila stara 25 let in je tehtala 59 kilogramov. Februarja so veterinarji z bangkoške univerze pregledali Omsin, ko so opazili, da želva plava po strani in ne uporablja leve noge.

Metanje kovancev v ribnik naj bi prinašalo srečo in tako je Omsin tudi pojedla veliko količino kovancev.

