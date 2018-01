Zahod Evrope v primežu neurij - na Nizozemskem rdeči alarm

18. januar 2018 ob 12:51

Amsterdam,London - MMC RTV SLO, STA

V delu zahodne Evrope povzročajo velike težave neurja, ki se širijo od zahoda proti vzhodu. Neurje z močnim vetrom je že zajelo Veliko Britanijo, Nizozemsko in nemško zvezno deželo Severno Porenje Vestfalija, čez dan pa naj bi prizadelo skoraj vso severno Nemčijo.

Za zdaj neurje povzroča predvsem preglavice v prometu.

V Veliki Britaniji močan veter s sunki do 134 kilometrov na uro ovira promet po večjem delu države. Zaradi podrtih dreves je zaprtih več cest, oviran je tudi železniški promet v osrednjem delu Velike Britanije. V Angliji je brez elektrike ostalo 59.000 gospodinjstev, na Škotskem pa je zaprtih več šol.

O neurju poročajo tudi iz Nizozemske, kjer je tamkajšnja meteorološka služba razglasila rdeči alarm za večji del države. Na jugu Nizozemske so sunki vetra dosegli do 140 kilometrov na uro. Zaradi močnega vetra so do preklica odpovedali vse polete na amsterdamsko letališče Schiphol in z njega. Na Nizozemskem so zaradi močnega vetra ustavili tudi ves železniški promet.

V Nemčiji je neurje, ki so ga poimenovali Friederike, že zajelo zvezno deželo Severno Porenje - Vestfalija, kjer so prav tako do preklica ustavili ves železniški promet. Kot so sporočile nemške železnice Deutsche Bahn, to velja tako za regionalne kot tudi hitre vlake. Na severu Nemčije pa so pred neurjem znižali hitrost vlakov.

Iz varnostnih razlogov so pred bližajočim se neurjem danes zavarovali območje okoli znamenite gotske katedrale v Kölnu.

Opozorilo Nemcem

Po napovedih nemške meteorološke službe (DWD) naj bi Friederike danes čez dan zajela sever Nemčije od zahoda proti vzhodu. Neurje naj bi na severu države ponekod prineslo veter s hitrostjo do 115 kilometrov na uro, v višjih predelih pa celo do 160 kilometrov na uro.

Zaradi napovedanega neurja so za danes odpovedali pouk v šolah na območju gorovja Harz in delih Spodnje Saške. V Severnem Porenju pa lahko šole same odločijo, ali bo pouk potekal ali ne, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za šolstvo.

Prebivalcem območij, kjer bo divjalo neurje, so oblasti že priporočile, naj se zaradi nevarnosti padanja dreves in strešnikov ob močnem vetru ne zadržujejo na prostem. Nemške železnice pa so potnikom svetovale, naj pred odhodom na pot preverijo, ali je zaradi vremenskih razmer prišlo do zamud ali odpovedi v železniškem prometu.

Strokovnjaki predvidevajo, da bo Friederike povzročila manj škode in žrtev kot neurje Xavier oktobra lani, v katerem je umrlo sedem ljudi.

K. S.